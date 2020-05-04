Viber і Facebook готові платити ПДВ в Україні — Гетманцев

Компанії Facebook та Viber готові до запровадження ПДВ для електронних послуг, які надають нерезиденти українським громадянам.

Про це в інтерв'ю "БізнесЦензор" заявив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

"Я вважаю, що треба приймати (законопроєкт - ред.) якнайшвидше. Що тут обговорювати? Вони надають послуги не першої необхідності. Сплачувати повинні нерезиденти, які будуть робити це із задоволенням", - сказав він.

"Ми з Facebook зустрічалися і з Viber зустрічалися. Вони готові це робити (платити ПДВ - ред.). Facebook заявив, що він сплачує ПДВ в 20 юрисдикціях і він готовий робити це тут. У них є готові інструменти для цього", - запевнив Гетманцев.

Нагадаємо:

Раніше у Верховній Раді зареєструвалм законопроєкт, який пропонує ввести податок на додану вартість у розмірі 20% на електронні послуги, які надаються фізичним особам від компаній-нерезидентів України, таких як Google, Facebook або Youtube.

Автором ініціативи виступив нардеп від "Слуги народу" та голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Подорожчання на 20% (ПДВ) можуть відбутися з будь-якими послугами, які споживач отримує через інтернет від компаній-нерезидентів (міжнародні корпорації накшталт Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress, тощо)

Аналогічне подорожчання очікується і в сфері E-commerce. Мова йде про розміщення реклами на платформах Facebook та Google, YouTube і в мобільних додатках.