Справа про ліцензію SkyUp: Судді Баришівського суду повідомили про підозру

Судді Баришівського райсуду Олені Литвиненко, яка ухвалила рішення про призупинення ліцензії авіаперевізника SkyUp, повідомили про підозру у постановленні завідомо неправосудної ухвали.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"За попередньою інформацією, 24 травня 2019 року суддя постановила неправосудну ухвалу, якою було призупинено дію ліцензії на здійснення перельотів одній із авіакомпаній. Ухвала була винесена всупереч встановленого порядку скасування ліцензії та з порушенням підсудності розгляду цивільної справи", - заявили у відомстві.

"У зв'язку зі створенням штучних перешкод суддею Баришівського райсуду під час проведення процесуальної дії, повідомлення про підозру було вручено голові Баришівського районного суду відповідно до ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо:

Вища рада правосуддя 9 січня звільнила суддю Баришівського райсуду Олену Литвиненко із займаної посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку при винесенні ухвали про призупинення ліцензії авіаперевізника SkyUp.

У листопаді 2019 року суддю Баришівського райсуду Київської області Олену Литвиненко, яка вела справу авіакомпанії SkyUp, тимчасово відсторонили від роботи.

24 травня суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp, але не заборонила компанії перевозити пасажирів до вирішення спору по суті.

Пізніше мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто її позову щодо SkyUp.

Крім того, у день, коли Оксана Пасенко заявила поліції, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я нардепа Олександра Дубініна з проханням посприяти у забезпеченні виконання рішення суду.

Цей депутат – багаторічний менеджер підприємств групи "Приват", підконтрольної олігарху Ігорю Коломойському, який також володіє компанією "Міжнародні авіалінії України".

Коломойський заявив, що Дубінін "не є до нього афілійованою особою".

Згодом Державне бюро розслідувань почало щодо судді Литвиненко кримінальне провадження.

Литвиненко подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, яку мали розглянути 18 липня. Під час засідання з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.

У вересні Київський апеляційний суд скасував рішення Баришівського суду щодо призупинення ліцензії лоукостера SkyUp.

Детальніше читайте у матеріалі: Конфлікт перевізників: що відбувається навколо авіакомпанії Sky Up