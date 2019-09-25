Скасоване рішення Баришівського суду про призупинення ліцензії SkyUp

Київський апеляційний суд скасував рішення Баришівського суду щодо призупинення ліцензії лоукостера SkyUp.

Про це йдеться у повідомленні суду.

Суд вирішив задовольнити апеляційну скаргу авіакомпанії SkyUp.

"Ухвалу Баришівського районного суду Київської області від 24 травня 2019 року про забезпечення позову скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким у задоволенні заяви Пасенко Оксани Анатоліївни про забезпечення її позову відмовлено у повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

24 травня суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp, але не заборонила компанії перевозити пасажирів до вирішення спору по суті.

Пізніше мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто її позову щодо SkyUp.

Крім того, у день, коли Оксана Пасенко заявила поліції, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я нардепа Олександра Дубініна з проханням посприяти у забезпеченні виконання рішення суду.

Цей депутат – багаторічний менеджер підприємств групи "Приват", підконтрольної олігарху Ігорю Коломойському, який також володіє компанією "Міжнародні авіалінії України".

Коломойський заявив, що Дубінін "не є до нього афілійованою особою".

Згодом Державне бюро розслідувань почало щодо судді Литвиненко кримінальне провадження.

Литвиненко подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, яку мали розглянути 18 липня. Під час засідання з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.

Детальніше читайте у матеріалі: Конфлікт перевізників: що відбувається навколо авіакомпанії Sky Up

Економічна правда