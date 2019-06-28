Справа SkyUp і Баришівського суду: ЗМІ знайшли зв'язок з Коломойським

Позов до авіакомпанії SkyUp Airlines в Баришівський районний суд, який вирішив призупинити ліцензію на перевезення пасажирів, пов'язаний з народним депутатом з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях".

Журналісти з'ясували, що в день, коли мешканка Баришівки Оксана Пасенко написала заяву в поліцію про те, що не подавала позову до SkyUp, від її імені надійшла заява на ім'я народного депутата, в якій вона "просить" посприяти в забезпеченні виконання рішення суду.

Цим народним депутатом виявився Олександр Дубінін, який є менеджером групи "Приват", підконтрольної олігарху Коломойському.

У той же час, сама Пасенко заявляє, що заяву в суд вона не писала.

Незважаючи на це, в зверненні на ім'я депутата йдеться про те, що хоч Баришівський суд і прийняв позитивне рішення, Пасенко нібито все одно незадоволена тим, що літаки продовжують літати.

Зазначається, що в приймальні Дубініна швидко відреагувати на цю заяву і вже на наступний день, 19 червня, переслали її в якості депутатського звернення до Міністерства інфраструктури.

У документі, підписаному народним депутатом, підкреслювалося грубе порушення українського законодавства в частині невиконання законного судового рішення.

Дубінін пояснив журналістам, що він нібито не вникав в суть документа. Побачивши факт порушення закону, він передав його профільним відомствам.

На питання журналіста, в яких Дубінін відносинах з Коломойським, парламентарій відповів: "У яких стосунках? Я - народний депутат, а він - бізнесмен. Далі що?".

Крім того, за словами нардепа, востаннє він розмовляв з Коломойським ще влітку 2018 року.

Коломойський в коментарі "Схемам" заявив, що Дубінін "не є до нього афілійованою особою".

На його думку, рішення Баришівського суду щодо припинення ліцензії лоукостера SkyUp ніяк би не вплинуло на роботу найбільшого авіаперевізника країни "МАУ", що належить олігархові.

Олександр Дубінін обирався до Верховної Ради у мажоритарному окрузі в Дніпропетровській області в статусі голови правління "Дніпроазоту" - заводу з орбіти Коломойського.

Наразі Дубінін - член президії партії "Укроп", яку також пов'язують з Коломойським.

Нагадуємо:

25 травня суд призупинив ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів авіатранспортом.

У самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитися в ситуацію.

25 червня SkyUp звинуватив суд у затягуванні з вирішенням справи щодо ліцензії перевізника. Також у компанії зазначили, що на засідання в апеляційному суді Києва прийшов адвокат позивачки по справі проти SkyUp, яка насправді не писала позов і не користувалася послугами авіаперевізника.

При цьому за даними співрозмовників ЕП в уряді справжні причини такого дивного судового рішення можуть бути приховані в конфлікті власників Sky Up з іншою українською авіакомпанією - YanAir.

За словами джерела, рішення суду може бути своєрідною відповіддю на зупинку Державіаслужбою дії сертифіката експлуатанта YanAir.

"Усе це відголоски конфлікту власників цих компаній (Sky Up та YanAir - ЕП)", - запевнив співрозмовник.