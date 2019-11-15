Справа SkyUp: Суддю Баришівського суду відсторонили від роботи

Суддю Баришівського райсуду Київської області Олену Литвиненко, яка вела справу авіакомпанії SkyUp, тимчасово відсторонили від роботи.

Таке рішення 15 листопада ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

У Вищій раді правосуддя уточнюють, що строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя - до ухвалення рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Нагадуємо:

24 травня суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp, але не заборонила компанії перевозити пасажирів до вирішення спору по суті.

Пізніше мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто її позову щодо SkyUp.

Крім того, у день, коли Оксана Пасенко заявила поліції, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я нардепа Олександра Дубініна з проханням посприяти у забезпеченні виконання рішення суду.

Цей депутат – багаторічний менеджер підприємств групи "Приват", підконтрольної олігарху Ігорю Коломойському, який також володіє компанією "Міжнародні авіалінії України".

Коломойський заявив, що Дубінін "не є до нього афілійованою особою".

Згодом Державне бюро розслідувань почало щодо судді Литвиненко кримінальне провадження.

Литвиненко подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, яку мали розглянути 18 липня. Під час засідання з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.

У вересні Київський апеляційний суд скасував рішення Баришівського суду щодо призупинення ліцензії лоукостера SkyUp.

Детальніше читайте у матеріалі: Конфлікт перевізників: що відбувається навколо авіакомпанії Sky Up

Економічна правда