"Позивачка" до SkyUp написала заяву про відмову від позову

Мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто свого позову щодо SkyUp, на підставі якого Баришівський районний суд призупинив ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів.

Про це повідомляють журналісти-розслідувачі програми "Схеми".

Зазначається, що причиною відмови Пасенко вказала те, що вона ніколи не була клієнткою цього авіаперевізника.

За даними журналістів, 25 червня Державна авіаційна служба поштою отримала копію відмови від позову від Оксани Пасенко.

"Ми не знаємо, чи зареєстрована вона (копія відмови – ред.) у суді. Авіакомпанія копії поки не отримувала", – повідомив директор із юридичних питань компанії SkyUp Airlines Дмитро Толкачов.

При цьому сама Пасенко раніше визнала, що ніколи не була клієнткою компанії.

У позовній заяві нібито Пасенко, яка опинилася у розпорядженні "Схем", йшлося про те, що мешканка Баришівки придбала квитки на рейс 17 травня до Шарм-ель-Шейха з вильотом із аеропорту "Київ" (Жуляни) – на рейс, який начебто мав виконувати SkyUp.

Тоді як 16 травня, як зазначено в документі, "туристці" повідомили, що виліт переноситься на 20 травня через нібито відсутність літаків.

Усі ці дані разом з добіркою негативних відгуків щодо авіакомпанії в мережі, "позивачка" вказала в заяві як причину відмови від поїздки. Це у подальшому і стало підставою для Баришівського суду ухвалити рішення про призупинення ліцензії авіаперевізнику.

У свою чергу в авіакомпанії у відповідь на запит журналістів відповіли, що затримки у рейсах в той день дійсно були – але не на три дні, а максимум – на 4 години, і не з Жулян, а з Борисполя. Вильотів у SkyUp Airlines із аеропорту Київ у травні взагалі не було.

Юрист із авіаційного права Андрій Гук, який проаналізував цю ухвалу Баришівського суду, вважає, що там не мали права розглядати цю справу.

"Як би ви позов не обізвали, він є авіаційною пасажирською справою, яка повинна слухатися виключно в одному суді – де зареєстрована авіакомпанія, і в такому випадку позивач не має права вибору суду. Компанія SkyUp точно не зареєстрована в Баришівському районі, тому цей суд в принципі не міг розглядати пасажирську справу", – заявив він.

І додав: малоймовірно, що суддя не знав би загальної частини процесуального кодексу, який регулює виключну підсудність.

"Тобто, на мою думку суддя... є ознаки того, що завідомо порушено це правило", – підсумував Гук.

Нагадаємо:

25 травня суд призупинив ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів.

У самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитися в ситуацію.

На це відреагував міністр інфраструктури Володимир Омелян, який у Facebook заявив, що "SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує".

12 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував рішення Баришівського райсуду і доручив Міністерству юстиції підготувати листа до органів судової влади і президенту про всі схожі випадки.

22 червня "позивачка" до SkyUp заявила, що не писала заяву до Баришівського суду, і повідомила, що вже звернулася до Національної поліції із заявою.

28 червня повідомлялося, що ЗМІ знайшли зв'язок у справі SkyUp і Баришівського суду з олігархом Ігорем Коломойським.

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