Новини 26 травня: звільнення керівника Держгеокадастру, податковий закон, стадіон "Чорноморець"

Про звільнення керівника Держгеокадастру. Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про "зелену" енергетику. Міжнародні інвестори у сектор відновлювальних джерел енергії консолідували свої пропозиції щодо стабілізації ситуації на енергетичному ринку і закликали прем'єра підписати Меморандум про взаємопорозуміння.

Про податковий закон. Голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що закон про боротьбу із ухиленням від сплати податків (законопроєкт 1210) "потрібно терміново міняти".

Про держборг. Державний та гарантований державою борг України за квітень 2020 року у гривні зменшився на 2,7% до 2 196 млрд грн, а в еквіваленті у доларах - зріс на 1,3% до 81,4 млрд доларів.

Про стадіон "Чорноморець". 22 травня Фонд гарантування вкладів продав стадіон "Чорноморець" американській компанії Allrise Capital за 193,8 мільйона гривень. Це була 21-ша спроба продати стадіон.

Про ОГХК. НАБУ та САП наклали арешт на 20 тисяч тонн титановмісної сировини "Об’єднаної гірнично-хімічної компанії", яку хотіли вивезти без оплати за продукцію (80 мільйонів гривень).

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