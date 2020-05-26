Уряд звільнив голову Держгеокадастру 

Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Відповідне розпорядження розміщено на урядовому порталі.

"Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до частини першої статті 87¹Закону України "Про державну службу" (Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення - ЕП)", - йдеться у документі.

Тимчасовою в.о голови призначено Юлію Мороз, яка була першою заступницею Башлика.

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Нагадуємо:

27 листопада Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.

У грудні керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.

У лютому Кабінет міністрів надав офіційний статус даних кадастрової та інформаційних систем, розміщених на картографічній основі Державного земельного кадастру.

У січні Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 23 грудна за результатами тендеру замовила Toyota Camry у найдорожчій комплектації за 899 тисяч гривень.

На посаду керівника Держгеокадастру може бути призначений Олег Миколайович Кулініч, який очолював Державний комітет України з земельних ресурсів у 2008-2009 рр.

Економічна правда