Як пандемія змінить міста: шість концептів

Протягом всієї історії людства пандемії істотно впливали на розвиток мегаполісів. ЕП дізналася, як на міста світу вплине COVID-19. (рос)

Болезни формируют города. Некоторые из наиболее знаковых событий в сфере городского планирования и управления, например, создание лондонского Столичного рабочего совета и канализация Лондона, стали ответом на вспышки холеры в 1850-х годах, унесшие 10 тыс жизней.

Теперь к списку инфекционных заболеваний, включающему испанский грипп 1918 года в Нью-Йорке и Мехико, эпидемию вируса Эбола в Западной Африке в 2014 году, присоединяется COVID-19 пишет издание City Lab.

Урбанисты считают, что после окончания пандемии мир в целом и города в частности расстанутся с наивным убеждением, что "с нами ничего не случится", и будут более ответственно обеспечивать устойчивость к будущим пандемиям.

"Мы можем быть уверены в одном: другие бедствия ждут своего часа. Подготовка к следующей чрезвычайной ситуации должна начаться сегодня", – считает редактор издания Smart Cities World Сью Уик.

ЭП собрала публикации наиболее авторитетных мировых изданий, чтобы выяснить, как, по мнению экспертов в сфере градостроительства, пандемия COVID-19 повлияет на дальнейшее развитие городов мира.

6. Популяризация альтернатив общественному и автомобильному транспорту

Борьба с пандемией привела к радикальному сокращению количества пассажиров в общественном транспорте. Мэры многих городов перекрывают улицы для движения общественного транспорта и частных автомобилей, стимулируя развитие велосипедной инфраструктуры.

Мэр Боготы (Колумбия) Клаудиа Лопес объявила, что всемирно известная в 2 500 городах мира традиция Ciclovía (закрытие в определенные дни недели ряда улиц для автомобилей и открытие их для велосипедистов, пешеходов и бегунов) будет действовать не только в воскресенье, но и по будням.

В результате более 76 км перекрытых улиц города стали доступны для передвижения на велосипеде. Они дополнили сеть постоянно действующих городских велосипедных дорожек протяженностью 500 км.

Источник: bogota.gov.co

Ciclovía в Медельине (Колумбия), 2017 год

CicLAvia в Лос-Анджелесе (США), 2019 год

Наблюдается всплеск активности велосипедистов в Нью-Йорке, Филадельфии и некоторых городах Китая. Увеличение велосипедного трафика привело к повышению внимания жителей к безопасности велосипедной инфраструктуры.

В ответ на призыв мэра Нью-Йорка Билла де Блазио "ездить на велосипеде или ходить на работу пешком", неприбыльная организация "Транспортные альтернативы" подала в мэрию петицию с требованием экстренного расширения сети велодорожек и других изменений городской инфраструктуры.

5. Расцвет удаленной работы

Ценность близости места проживания к месту работы из-за введенных карантинных ограничений идет на спад. Поскольку многие сотрудники переходят на формат удаленной работы, они пересматривают свою зависимость от застроенных мегаполисов, где стоимость жизни часто высока.

У жителей городов появляется возможность обрести большую независимость и гибкость. Это снизит нагрузку на автомобильную инфраструктуру, особенно в той местности, где поездка на работу на автомобиле является нормой.

Данная тенденция также снизит объем выбросов CO2, а проводимое в заторах время можно будет использовать для работы или отдыха.

Расцвет удаленной работы также способен оживить пригороды и небольшие города, создать новые культурные центры, локальные предприятия, способствовать расширению сообществ и социальных связей.

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4. Снижение плотности городской застройки

"Теперь вы будете часто сравнивать ценность городского уплотнения с рисками, которое такое уплотнение несет в случае вспышки смертельного заболевания", — говорит профессор глобальной городской политики Школы дизайна Мельбурнского университета Мишель Акуто.

По его словам, COVID-19 ставит фундаментальный вызов стратегии управления урбанизацией: "Гонконг имеет плотность населения 6 683 чел. на кв км (Киев – 3 408 чел. на кв км. – Авт.). Переосмысление управления плотностью – ключ к долгосрочному выживанию в пандемическом мире".

По итогам пандемии городские планировщики столкнутся с противоречием: стремлением населения концентрироваться в городах и необходимостью разделения населения для предотвращения передачи инфекции.

"Мы снижаем плотность населения, на то есть веские причины, но в целом плотность – это хорошо: более плотные города более энергоэффективны.

В долгосрочной перспективе возникнет конфликт между конкурирующими требованиями общественного здравоохранения и энергоэффективностью", – говорит профессор Массачусетского технологического института и старший советник ООН по программе по изменению климата и городам Ричард Сеннетт.

В последние годы города мира, расположенные южнее, растут в результате внутренней миграции из сел. Города, расположенные севернее, развиваются в противоположном направлении: состоятельные жители пользуются преимуществами удаленной работы и переезжают в мелкие города и села, где более дешевая недвижимость и более высокое качество жизни.

3. Ускорение развития "умных" городов

Пандемия может ускорить развитие цифровой инфраструктуры в городах.

В Южной Корее, где один из самых низких показателей смертности от COVID-19, для контроля за заболеванием использовали спорное новшество.

После вспышки ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2015 году власти получили право собирать данные со смартфонов и кредитных карт с целью установления индивидуального профиля движения заболевших.

Затем эти данные в анонимной форме передаются на приложения, и каждый может узнать, не контактировал ли он с инфицированным лицом. Это помогло Южной Корее остановитьраспространение COVID-19 всего за десять дней.

В Китае руководство страны заручилось помощью технологических компаний Alibaba и Tencent, чтобы анализировать "большие данные" и предсказывать появление кластеров передачи инфекции.

Если правительства Южной Кореи и Китая придут к выводу, что "умные" города Сонгдо (Южная Корея) и Шэньчжэнь (Китай) оказались более безопасными с точки зрения здравоохранения, тогда можно ожидать более активных усилий по цифровой регистрации поведения населения в городских районах.

Это спровоцирует еще более ожесточенные дебаты о правомерности такой слежки за людьми со стороны государств и корпораций.

2. Ползучий авторитаризм

Сеннетт также говорит о "призраке ползучего авторитаризма", когда чрезвычайные меры по борьбе с пандемией становятся постоянными.

"Если вы изучите историю, начиная с французской революции и заканчивая 11 сентября в США, то увидите, что потребовались столетия для искоренения некоторых правил, введенных правительствами разных стран для контроля за городским населением во времена кризисов", – отмечает профессор.

Он добавляет, что во времена этнонационализма, когда правые популисты заняли выборные должности во многих странах, одним из последствий коронавируса может стать идея установления границ вокруг городов.

1. Цифровая инфраструктура может стать новой санитарией

Когда в городе Тэгу (Южная Корея) резко выросло количество инфицированных, правительство реализовало стратегию открытых данных и участия общественности в их обработке. Это вызвало как некоторую критику, так и появление новых инструментов противодействия пандемии.

Южная Корея попросила людей использовать на карантине мобильные приложения, которые позволяют связываться с врачами, для самодиагностики. Были запущены мобильные приложения и сайты, которые на основе собранных данных предоставляли информацию о распространении болезни.

"Коронакарта" Южной Кореи Источник: coronamap.site

Мобильное приложение The Corona 100m Источник: nypost.com

Созданная студентом колледжа и заполненная правительственными данными интерактивная карта показывает места, которые посещали зараженные люди. Приложение The Corona 100m использует эти данные, чтобы оповещать граждан, когда они находятся в пределах 100 метров от этих мест.

"Планирование и строительство родились из развития санитарии 19 века в ответ на распространение малярии и холеры. Цифровая инфраструктура может стать санитарией нашего времени", – резюмирует Акуто.