Мінфін: У квітні держборг у гривневому еквіваленті зменшився, а у доларовому – виріс

Державний та гарантований державою борг України за квітень 2020 року у гривні зменшився на 2,7% до 2 196 млрд грн, а в еквіваленті у доларах - зріс на 1,3% до 81,4 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Традиційно, ключовим фактором впливу на стан державного боргу були коливання на валютному ринку. За даними Національного банку, ревальвація гривні по відношенню до долара США в квітні 2020 року склала 4,04%.

Активність інвесторів в умовах світової пандемії COVID-19 та очікування можливої рецесії світової економіки була не високою. З чотирьох аукціонів, запланованих Мінфіном на квітень, фактично проведено було лише один. За підсумками аукціонів 28 квітня на фінансування державного бюджету було залучено 9,8 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більше половини залучених коштів - ОВДП, номіновані в гривні.

Середньозважена ставка дохідності за тримісячними паперами склала 11,24%, а сума залучених ресурсів - понад 5,3 млрд гривень.

"Ще близько 4,5 млрд грн державний бюджет отримав від розміщення шести та восьмимісячних облігацій, номінованих в доларах США. Середньозважена ставка дохідності за цими паперами склала 3,29% та 3,5% відповідно", - додали у Мінфіні.

Міністерством фінансів у звітному періоді здійснило виплати 9,9 млрд грн з погашення державного боргу та 9 млрд грн з обслуговування.

Економічна правда