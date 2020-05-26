Компанія з ОАЕ хотіла вивезти продукцію ОГХК на 80 мільйонів без оплати, втрутилось НАБУ

НАБУ та САП наклали арешт на 20 тисяч тонн титановмісної сировини "Об’єднаної гірнично-хімічної компанії", яку хотіли вивезти без оплати за продукцію (80 мільйонів гривень).

Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.

Повідомляється, що про намір іноземної компанії-посередниці з ОАЕ впродовж доби вивезти з Одеського порту сировину без оплати повідомив новий менеджмент ОГХК, який готує компанію до приватизації.

Титановмісну сировину за укладеними з попереднім менеджментом контрактів хотіли передати маловідомій компанії-посередниці з офшорним статусом, непогашена дебіторська заборгованість якої перед "ОГХК" становила приблизно 400 млн грн.

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Напередодні, Фонд державного майна вдень 17 квітня повідомляв про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У прес-службі ФДМУ пояснили, що до офісу ОГХК приходив колишній менеджмент підприємства на чолі з екс в.о голови Олександром Гладушком, які намагалися продовжити свою роботу, показуючи рішення Господарського суду м. Києва від 16 квітня про їх неправомірне звільнення.

У Фонді вважають таке "поновлення" є незаконним, і через це викликали поліцію для фіксації задіяних осіб. Згодом ексменеджмент ОГХК покинув приміщення офісу.

(Гладушко - колишній в.о голови ОГХК, замість якого ФДМУ 19 лютого призначив нового в. о. - Михайла Макарова. Ще через місяць ФДМУ припинив повноваження Гладушко, як першого заступника. Нинішній менеджмент підприємства готує ОГХК до приватизації - ЕП).

Згодом Госпсуд Києва за клопотанням Фонду державного майна скасував поновлення на посаді ексменеджменту "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Економічна правда