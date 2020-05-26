Всі розділи
Укр / Рус

Компанія з ОАЕ хотіла вивезти продукцію ОГХК на 80 мільйонів без оплати, втрутилось НАБУ

Вівторок, 26 травня 2020, 15:57
 

НАБУ та САП наклали арешт на 20 тисяч тонн титановмісної сировини "Об’єднаної гірнично-хімічної компанії", яку хотіли вивезти без оплати за продукцію (80 мільйонів гривень). 

Про це повідомляє пресслужба правоохоронців. 

Повідомляється, що про намір іноземної компанії-посередниці з ОАЕ впродовж доби вивезти з Одеського порту сировину без оплати повідомив новий менеджмент ОГХК, який готує компанію до приватизації.

Титановмісну сировину за укладеними з попереднім менеджментом контрактів хотіли передати маловідомій компанії-посередниці з офшорним статусом, непогашена дебіторська заборгованість якої перед "ОГХК" становила приблизно 400 млн грн.

Нагадуємо:

19 травня невідомі підпалили автомобіль керівника відділу економіки та фінансів "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Кириченко О.М

Напередодні, Фонд державного майна вдень 17 квітня повідомляв про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У прес-службі ФДМУ пояснили, що до офісу ОГХК приходив колишній менеджмент підприємства на чолі з екс в.о голови Олександром Гладушком, які намагалися продовжити свою роботу, показуючи рішення Господарського суду м. Києва від 16 квітня про їх неправомірне звільнення. 

У Фонді вважають таке "поновлення" є незаконним, і через це викликали поліцію для фіксації задіяних осіб. Згодом ексменеджмент ОГХК покинув приміщення офісу.

 (Гладушко -  колишній в.о голови ОГХК, замість якого ФДМУ 19 лютого призначив нового в. о. -  Михайла Макарова. Ще через місяць ФДМУ припинив повноваження Гладушко, як першого заступника. Нинішній менеджмент підприємства готує ОГХК до приватизації - ЕП).

Згодом Госпсуд Києва за клопотанням Фонду державного майна скасував поновлення на посаді ексменеджменту "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ОГХК НАБУ офшори

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Топ-менеджеру ОГХК підпалили авто: підозрюють усунуте керівництво 22 травня 2020, 14:53
Суд скасував поновлення на посадах ексменеджерів ОГХК, доступ до сайту заблокований 30 квітня 2020, 18:17
Колишній менеджмент ОГХК заблокував доступ до сайту компанії – Фонд держмайна 21 квітня 2020, 14:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!