Інвестори у ВДЕ закликали Кабмін якнайскоріше підписати компромісний меморандум

Міжнародні інвестори у сектор відновлювальних джерел енергії за участі Мінекоенерго консолідували свої пропозиції щодо стабілізації ситуації на енергетичному ринку і закликали прем'єра підписати Меморандум про взаємопорозуміння.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

Зокрема, інвестори, відповідно до норм Меморандуму, йдуть на добровільну реструктуризацію "зеленого тарифу", тим самим, забезпечуючи поступовий та успішний перехід до системи аукціонів та зменшення нестабільного фінансового становища ДП "Гарантований покупець".

"Зі сторони ж держави бізнес очікує на стабільність правил гри, аби була можливість планувати подальшу діяльність з врахуванням довгострокових перспектив", - йдеться у заяві.

"Підписання даного Меморандуму стане важливим сигналом міжнародному співтовариству та європейським партнерам щодо виконання Україною взятих на себе зобов’язань. Адже це буде означати, що і держава, і бізнес визначились з правилами гри, публічно їх задекларували та підтримали готовність працювати по ним, а не постійно вносити певні новації.

Це, в свою чергу, відкидає і можливість сценарію міжнародних арбітражів. Крім того, відкриває шлях для нових інвестицій у сектор ВДЕ та економіку України", - заявив координатор Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації Євгеній Скульський.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

Зокрема, інвестори, відповідно до норм Меморандуму, йдуть на добровільну реструктуризацію "зеленого тарифу", тим самим, забезпечуючи поступовий та успішний перехід до системи аукціонів та зменшення нестабільного фінансового становища ДП "Гарантований покупець".

"Зі сторони ж держави бізнес очікує на стабільність правил гри, аби була можливість планувати подальшу діяльність з врахуванням довгострокових перспектив", - йдеться у заяві.

"Підписання даного Меморандуму стане важливим сигналом міжнародному співтовариству та європейським партнерам щодо виконання Україною взятих на себе зобов’язань. Адже це буде означати, що і держава, і бізнес визначились з правилами гри, публічно їх задекларували та підтримали готовність працювати по ним, а не постійно вносити певні новації.

Це, в свою чергу, відкидає і можливість сценарію міжнародних арбітражів. Крім того, відкриває шлях для нових інвестицій у сектор ВДЕ та економіку України", - заявив координатор Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації Євгеній Скульський.

Рекомендуємо почитати: Бенефіціари "зеленого тарифу": як нардепи, їхні сім'ї та помічники заробляють на електриці

Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України

Нагадаємо:

Уряд та інвестори у відновлювані джерела енергії погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у галузі окрім однієї деталі, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Нещодавно інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Економічна правда