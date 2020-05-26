Офіційно: стадіон "Імексбанку" - "Чорноморець" продали з 21-ї спроби

22 травня Фонд гарантування вкладів продав стадіон "Чорноморець" американській компанії Allrise Capital за 193,8 мільйона гривень. Це була 21 спроба продати стадіон, що раніше належав "Імексбанку".

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Раніше ЗМІ повідомляли, що засновник Allrise Capital є громадянин РФ. Сама компанія має три офіса в Росії.

Першопочаткова ціна лоту у травні 2018-го становила 1,139 млрд гривень.

Повідомляється, що Фонд очікує підписання договору та перерахування коштів, що будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів "Імексбанку" та державі. Станом на 1 травня Фонд виплатив вкладникам банку-банкрота 4,2 млрд грн гарантованого відшкодування.

Як повідомляв Фонд гарантування вкладів, і сам спосіб переведення стадіону "Чорноморець" у заставу за кредитами у банку АТ "ІМЕКСБАНК", і подальші судові позови навколо нього обумовили складність продажу цього об’єкту.

Зокрема, після передачі банку в управління Фонду виявилось, що 90% корпоративного кредитного портфелю – інсайдерські кредити, видані наближеним та пов’язаним із власниками банку компаніям.

Економічна правда