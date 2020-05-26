Шмигаль обговорив меморандум з інвесторами "зеленої" енергетики: просувань немає

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів обговорення меморандуму з виробниками ВДЕ щодо реструктуризації "зелених" тарифів.

Про це повідомляє урядовий портал.

Про результати обговорень не повідомляється, прем’єр зазначив, що перемовини продовжуються.

"Розумію позицію кожного інвестора. Проте кінцеву ціну за електроенергію платить споживач - тобто всі громадяни, які купують товари в магазинах. Уряд діє в їхніх інтересах. Саме тому ми йдемо цим довгим шляхом перемовин, і, впевнений, досягнемо компромісу", - зазначив Шмигаль.

В обговоренні взяли участь: заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, в. о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, народні депутати, інвестори та учасники ринку відновлювальної електроенергії.

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Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України

Нагадуємо:

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд та інвестори у відновлювані джерела енергії погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у галузі окрім однієї деталі.

Як повідомляв учасник перемовин, проблемним питанням переговорів між інвесторами в ВДЕ і урядом стала пропозиція Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища знизити "зелений" тариф на 52% - до 22 євроцентів за кВт-год.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Американська торговельна палата в Україні закликає прийняти останні розроблені інвесторами "зеленої" енергетики пропозиції, які відображають граничні межі добровільної реструктуризації та сподівається, що уряде не допустить одностороннього різкого зниження тарифу.

Нещодавно, інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Економічна правда