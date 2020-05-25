Новини 25 травня: поділ міністерства, збитки підприємств, "Центренерго"

Про поділ міністерства. Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища розділять на 2 профільних відомства. Також рем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні може з'явитись окреме аграрне міністерство, також буде здійснено посилення промислового блоку.

Про збитки підприємств. За січень–березень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 4,9 млрд.грн збитку (за січень–березень 2019− 111,1 млрд.грн прибутку). Загалом збитків допущено на суму 204,8 мільярдів (495% від минулорічного показника)

Про "Центренерго". Попри повідомлення про мінування Шостий апеляційний адмінсуд зняв заборону з Фонда держмайна змінювати керівництво на "Центренерго". Згодом "замінували" вже будівлю Фонда.

Про кредитні ставки. Приватбанк оголосив про суттєве зниження ставок за усіма кредитними програмами фінансування юросіб та підприємців, щоб допомогти українському бізнесу подолати наслідки карантину.



Про Приватбанк та Суркісів. Приватбанк 22 травня звернувся до Окружного адмінсуду Києва і Шостого апеляційного адмінсуду із заявами про перегляд за новими обставинами постанов суду у справах за позовами "А-Банку" та "ФК "Динамо Київ", які належать родині Суркісів - згідно цим постановам у 2018 році з Приватбанку стягнули 407 млн грн.

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Данило Гетманцев про скандальний податковий закон "1210": це не ескімо, щоб всім подобатися

Президент підписав закон про зміни до Податкового кодексу, який бізнес називає "податковим терором". Що це за законопроєкт, що він змінює і коли запрацює, пояснює глава податкового комітету Верховної Ради, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев