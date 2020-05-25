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Прем'єр: Мінекоенерго буде розділене

Понеділок, 25 травня 2020, 11:31
 

Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища розділять на 2 профільних відомства.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Поділ міністерства і створення посади профільного міністра екології - це в порядку денному", - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що попереднє об'єднання міністерств не дало того очікуваного ефекту.

"Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім - вугільна галузь, а потім - про червонокнижні рослини і вилові мотиля.

З тих пір я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе", - сказав голова уряду.

Нагадаємо:

Раніше на засіданні Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалили рішення про доцільність роз'єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Зазначимо, що у 2019 році Кабмін об'єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.

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Кабмін Шмигаль Міненерго

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