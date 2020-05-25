Українські підприємства за I квартал отримали у 5 разів більші збитки, ніж у 2019 році
Понеділок, 25 травня 2020, 18:17
За січень–березень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 4,9 млрд.грн збитку (за січень–березень 2019− 111,1 млрд.грн прибутку). Загалом збитків допущено на суму 204,8 мільярдів (495% від минулорічного показника)
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Прибуток підприємств становив 199,9 млрд.грн, або 131,1% порівняно із січнем–березнем 2019 року.
Частка збиткових підприємств за січень–березень 2020р. становила 40,8% (за січень–березень 2019р. – 27,2%).
Економічна правда
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