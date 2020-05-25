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В Україні може з'явитись окреме аграрне міністерство і посилять промисловий блок — Шмигаль

Понеділок, 25 травня 2020, 11:49
 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні може з'явитись окреме аграрне міністерство, також буде здійснено посилення промислового блоку.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Є кілька ідей. Перше - це можливість виділення з Міністерства економіки аграрного спрямування в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віце-прем'єрами, - підкреслив він.

Також, за його словами, буде здійснено посилення промислового блоку.

"Яким чином це робити, поки дискутується - створювати окрему посаду віце-прем'єра, призначити сильного заступника в Міністерстві економіки або, можливо, створювати Міністерство промислової політики та державного оборонного замовлення. Йде дискусія, ми шукаємо формули, людей і найкращий формат реалізації", - додав Шмигаль.

Він зазначив, що ці рішення необхідно ухвалювати рішення якомога швидше через гостру необхідність.

Нагадаємо:

Шмигаль також заявив, що Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища розділять на 2 профільних відомства.

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Шмигаль Кабмін аграрії промисловість

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