В Україні може з'явитись окреме аграрне міністерство і посилять промисловий блок — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні може з'явитись окреме аграрне міністерство, також буде здійснено посилення промислового блоку.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Є кілька ідей. Перше - це можливість виділення з Міністерства економіки аграрного спрямування в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віце-прем'єрами, - підкреслив він.

Також, за його словами, буде здійснено посилення промислового блоку.

"Яким чином це робити, поки дискутується - створювати окрему посаду віце-прем'єра, призначити сильного заступника в Міністерстві економіки або, можливо, створювати Міністерство промислової політики та державного оборонного замовлення. Йде дискусія, ми шукаємо формули, людей і найкращий формат реалізації", - додав Шмигаль.

Він зазначив, що ці рішення необхідно ухвалювати рішення якомога швидше через гостру необхідність.

Нагадаємо:

Шмигаль також заявив, що Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища розділять на 2 профільних відомства.