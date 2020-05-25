Суд дозволив Фонду держмайна змінити керівництво "Центренерго", пізніше офіс Фонда "замінували"

Попри повідомлення про мінування Шостий апеляційний адмінсуд зняв заборону з Фонда держмайна змінювати керівництво на "Центренерго". Згодом "замінували" вже будівлю Фонда.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Сьогодні вчергове замінували будівлю Фонду держмайна. Це сталося під час засідання наглядової ради у питанні заміни директора "Центренерго".

Також, сьогодні вранці, мабуть невипадково, замінували будівлю Шостого апеляційного адміністративного суду, де розглядали питання зняття заборони Фонду держмайна по заміні керівництва "Центренерго", - повідомляє голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

Нагадуємо:

5 березня уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна про призначення екс-гендиректора компанії "Технова" (Чернігівська ТЕЦ) Олександра Корчинського виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".

У той же час окружний адміністративний суд Києва 28 лютого заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка, і вносити відповідні зміни до держреєстру, передає "Інтерфакс-Україна".

Позивачем виступив один з двох членів наглядової ради "Центренерго", які були призначені 6 листопада минулого року акціонером компанії Ярославом Громком.

Згідно з даними компанії, мова йде або про Михайла Горбаня, або про Михайла Столітнього – обидва на той момент працювали в націоналізованому Приватбанку юрисконсультами.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який пішов 4 березня у відставку, 26 лютого заявив про погоджене урядом рішення змінити керівника "Центренерго", а пізніше підтвердив свій намір домогтися виконання цього рішення.

Співрозмовник, близький до звільненого Гончаруку, вважає, що однією з головних причин його відставки стало рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго.

У липні ЕП повідомила, що екс-директор ТОВ "ДРФЦ" Віталій Бєляков з початку липня став новим неофіційним куратором вугільної галузі, змінивши у цій власника Віталія Кропачова.

Ініціатором заміни смотрящих став Ігор Коломойський, а підприємства групи "Приват" почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.

Економічна правда





