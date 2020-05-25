Приватбанк вимагає переглянути справи "А-Банку" і ФК "Динамо Київ": хоче повернути 400 мільйонів

Приватбанк 22 травня звернувся до Окружного адмінсуду Києва і Шостого апеляційного адмінсуду із заявами про перегляд за новими обставинами постанов суду у справах за позовами "А-Банку" та "ФК "Динамо Київ", які належать родині Суркісів - згідно цим постановам у 2018 році з Приватбанку стягнули 407 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Підставою для подачі заяв стало встановлення Приватбанком обставини, що сам Ігор Суркіс підтвердив свою спільну власність з колишнім акціонером Приватбанку Ігорем Коломойським у медіагрупі "1+1". Таке підтвердження міститься в позові пана Суркіса, що був поданий співвласником "А-Банку" наприкінці минулого року до суду в Лондоні.

Це є однією з підстав для висновку про його пов'язаність з Приватбанком", - йдеться у повідомленні.

"Обставина володіння і розпорядження часткою в телеканалі "1+1" спростовувалась і спростовується паном Суркісом та пов'язаними з родиною Суркісів компаніями в Україні.

Українські суди задовольнили позови "А-Банку" та ФК "Динамо "Київ", серед іншого, на підставі висновку про відсутність у пана Суркіса права власності на частку у медіагрупі "1+1", - додали у банку.

У Приватбанку вважають, що рішення у справах "А-Банку" і ФК "Динамо Київ" мають бути переглянуті за нововиявленими обставинами та має бути підтверджена законність визначення Ігоря Суркіса пов'язаною з Приватбанком особою.

Нагадаємо:

15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з Приватбанком особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів на 1 млрд грн на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації.

Економічна правда