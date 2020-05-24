Новини вихідних: подорожчання електроенергії та продаж стадіону "Чорноморець"

Про "Антиколомойській" закон. Закон щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради газеті "Голос України".

Про ціни на електроенергію. Середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії "на добу наперед" за 20 днів травня 2020 року без ПДВ становить 1 348,80 грн/МВт.год, що на 7,68% вище, ніж за 20 днів квітня та на 6,62% вище, ніж за квітень в цілому.

Про квитки. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізничні квитки не будуть дорожчати.

Про "Енергоатом". НАЕК "Енергоатом" має намір у червні повернутися до поставок ДП "Гарантований покупець" електроенергії в рамках спеціальних зобов'язань у повному обсязі.

Про Чорноморець. У п'ятницю 22 травня на аукціоні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 17 спроби стадіон "Чорноморець" продали американській компанії.

Про енергоринок. В. о. голови Минеконерго Ольга Буславець заявила, що повністю розділяє позицію директора секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача щодо запровадження фінансового механізму на ринку електроенергії.