Буславець заявила, що поділяє позицію Енергетичного співтовариства щодо ринку електроенергії

Джерело: Мінеконерго

В. о. голови Минеконерго Ольга Буславець заявила, що повністю розділяє позицію директора секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача щодо запровадження фінансового механізму на ринку електроенергії.

Про це вона повідомила на відеоконференції, передає Урядовий портал.

Під час розмови, Буславец висловила впевненість, що тільки повне приведення українського законодавства у відповідність з європейськими нормами і стандартами створить сприятливі умови інтеграції енергетичних ринків України та ЄС.

Вона заявила, що пакет документів про перехід до фінансової системи ПСО, погоджений з Секретаріатом Енергетичного співтовариства, був готовий ще до запуску нової моделі ринку електричної енергії у липні 2019 року, однак тоді Кабмін обрав інший механізм ПСО, який негативно вплинув на функціонування ринку.

"Сьогодні, враховуючи складну ситуацію на енергетичному ринку України, перехід до фінансової моделі ПСО, на жаль, вимагає додаткового часу та буде проходити поступово.

Тому ми запропонували тимчасове рішення, яке буде діяти до моменту введення фінансового механізму ПСО", - пояснила вона.

Буславець запевнила Копача, що вона повністю поділяє його позицію щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії.

Також вона додала, що всі пропозиції, надані Співтовариством, будуть відпрацьовані у рамках робочої групи по розробці фінансової моделі ПСО, створеної за участю представників КМУ, Мінекоенерго, НКРЕКП, НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", Товарної Біржі "Українська енергетична біржа", ДП "Гарантований покупець", USAID та Федерації роботодавців ПЕК.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії НАЕК "Енергоатом" у рамках механізму ПСО та вивів це підприємство на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили, що процес ухвалення постанови - незаконний.

Економічна правда