З 17 спроби стадіон "Чорноморець" продали американській компанії — ЗМІ

У п'ятницю 22 травня на аукціоні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 17 спроби стадіон "Чорноморець" продали американській компанії.

Про це повідомляє спортивно-аналітична програма "ТаТоТаке".

Видання пише, що вперше стадіон намагались продати рік тому за 1,1 млрд грн, а вже в березні 2020-го розраховували на "хоча б 10 млн доларів".

"За нашою інформацією, на двох останніх торгах в травні стартова ціна опускалась ще нижче, але покупці все рівно не з'являлися. І ось коли вона дійшла до відмітки 139 млн грн, диво нарешті сталося", - пише портал.

Повідомляється, що американська компанія, яка купила об'єкт, вже внесла 10 відсотків від загальної вартості.

У склад комплексу крім стадіону також входять офісні приміщення, фітнес-центр, ресторани, готель та підземний паркінг.

За інформацією видання, єдина версія купівлі комплексу — створення казино замість готелю. "Але треба розуміти, що забезпечувати роботу такої махіни дуже непросто. За нашою інформацією, лише електроенергія коштує 1 млн грн на місяць. Вартість же всіх комунальних послуг і податок на землю — це близько 3 млн грн! А ще зарплата працівників стадіону — десь 600 тисяч".

Видання резюмує, що для клубу це не означає "нічого хорошого". Якщо Чорноморцю доведеться платити за оренду стадіону, "клуб явно це не потягне". Ринкові ціни — 200-400 тис грн за матч.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що аукціон з продажу одесього стадіону "Чорноморець" та прав вимоги за 40 кредитами юросіб 15 січня завершився безрезультатно через відсутність учасників.

До цього активи неодноразово виставлялися на торги на ProZorro.Продажі і вже тричі через FFN, але ним так ніхто і не зацікавився, що призвело до зниження ціни, зазначили у Фонді.

У 2018 році аукціон із продажу центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі не відбувся через відсутність покупців. Тоді стадіон намагалися продати за 1,139 млрд грн.

У червні 2019 року стадіон "Чорноморець" знову виставили на продаж, але вже за 3,6 млрд грн.