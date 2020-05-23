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"Антиколомойський" закон вступив у силу

Субота, 23 травня 2020, 11:24
 

Закон щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради газеті "Голос України".

Закон опубліковано в номері від 22 травня 2020 року.

Законом передбачається, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Нагадуємо: 

21 травня Президент Володимир Зеленський затвердив своїм підписом так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки.

13 травня Верховна Рада підтримала в цілому "антиколомойський" законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок.

Економічна правда

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