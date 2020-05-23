"Антиколомойський" закон вступив у силу
Закон щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради газеті "Голос України".
Закон опубліковано в номері від 22 травня 2020 року.
Законом передбачається, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
Нагадуємо:
21 травня Президент Володимир Зеленський затвердив своїм підписом так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки.
13 травня Верховна Рада підтримала в цілому "антиколомойський" законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок.
Економічна правда
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