Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізничні квитки не будуть дорожчати.

Про це він написав у своєму Telegram каналі.

"Ми точно не будемо підвищувати ціни на залізничні квитки.

Перевізники мають забезпечити доступні ціни, щоб швидше відновити роботу транспорту і подолати можливі психологічні бар‘єри у пасажирів", - зазначив міністр.

Нагадуємо:

Раніше Криклій заявляв, що "Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень з 1 червня.

Економічна правда