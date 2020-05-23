Залізничні квитки не будуть дорожчати
Субота, 23 травня 2020, 14:20
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізничні квитки не будуть дорожчати.
Про це він написав у своєму Telegram каналі.
"Ми точно не будемо підвищувати ціни на залізничні квитки.
Перевізники мають забезпечити доступні ціни, щоб швидше відновити роботу транспорту і подолати можливі психологічні бар‘єри у пасажирів", - зазначив міністр.
Нагадуємо:
Раніше Криклій заявляв, що "Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень з 1 червня.
Економічна правда
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