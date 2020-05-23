Електроенергія подорожчала на 7,6%

Середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії "на добу наперед" за 20 днів травня 2020 року без ПДВ становить 1 348,80 грн/МВт.год, що на 7,68% вище, ніж за 20 днів квітня та на 6,62% вище, ніж за квітень в цілому.

Про це йдеться в результатах моніторингу ринку, який проводить ДП "Оператор ринку".

Регулятор зазначає, що на внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії за 20 днів травня становить 1 258,33 грн/МВт.год. Що на 1,17% вище за ціну аналогічного періоду квітня та на 2,42% вище, ніж за квітень в цілому.

Обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" протягом 20 днів травня були на 10,07% меншими, ніж за аналогічний період квітня, та становили 1 732 145 МВт.год.

"На внутрішньодобовому ринку загальний обсяг купівлі-продажу електроенергії за 20 днів травня 2020 року збільшився на 89,28% і становить 526 833,70 МВт.год", - резюмували у регуляторі .

Ринок "на добу вперед" (РДН) – сегмент ринку, на якому здійснюється купівля‐продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу за вільними конкурентними цінами. Внутрішньодобовий ринок – сегмент ринку, на якому купівля‐продаж електроенергії здійснюється безперервно після завершення торгів на РДН та впродовж доби фізичного постачання електричної енергії.

Нагадуємо:

5 травня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, запропонувала скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем з "зеленим" тарифом.

Згодом НКРЕКП спростували інформацію щодо підняття тарифів для населення.

Наразі тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становить 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

12 травня голова уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не планує в цьому році підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

23 квітня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про кризу неплатежів на ринку електроенергії та "колосальні" борги учасників ринку, зокрема, НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець". Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.

29 квітня екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За словами Лещенка, зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти працючі на дорогому "зеленому" тарифі сонячні станції олігарха Ріната Ахметова.

Пізніше Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

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Економічна правда