"Енергоатом" планує повернутися до поставок ДП "Гарантований покупець"

НАЕК "Енергоатом" має намір у червні повернутися до поставок ДП "Гарантований покупець" електроенергії в рамках спеціальних зобов'язань у повному обсязі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Із понеділка буде укладено новий договір з ГарПоком на постачання йому електроенергії у червні в повному обсязі.

Ми провели аналіз ситуації та сценаріїв, які у нас розвивалися з ДП із лютого, і дійшли висновку, що і для ГарПока, і для нас найефективнішим є введення таких обмежень на короткостроковий період", – сказав т.в.о. президента "Енергоатому" Петро Котін.

Він наголосив, що обмеження відпуску "ГарПоку" електроенергії, що діють з середини лютого, було введено через велику заборгованість ДП і виключно з метою захисту інтересів генеруючої компанії.

За словами Котіна, за вже відпущену електроенергію "ГарПок" винен "Енергоатому" понад 5 млрд грн, а рівень його розрахунків в середньому становить близько 50%.

Він також висловив сумнів щодо ситуації з погашенням боргів. Він сумнівається, що питання буде вирішено найближчим часом та "ГарПок" зможе уникнути накопичення заборгованості перед атомною генерацією надалі.

Водночас, "Енергоатом" знову змушений буде ввести обмеження відпуску електроенергії "ГарПоку", якщо ДП не розраховуватиметься за неї і "знову увійде в борги".

При цьому керівник генкомпанії заявив, що для покриття потреб населення достатньо і половини виробленої електроенергії.

Зупинення продажу "Енергоатомом" електроенергії на торгах Української енергобіржі, куди компанія почала виходити з 1 квітня, після посилення обмежень "ГарПоку", Котін пояснив критикою цих дій профільним міністерством.

"Із боку Мінекоенерго прозвучала серйозна критика на нашу адресу, що через свої пропозиції на УЕБ ми руйнуємо схему роботи і ціноутворення на ринку", - прокоментував Котін.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії НАЕК "Енергоатом" у рамках механізму ПСО та вивів це підприємство на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили, що процес ухвалення постанови - незаконний.

Водночас в Енергетичному співтоваристві заявили, що процес ухвалення постанови - незаконний (Посилання на документ).

"Процес ухвалення постанови не був прозорим і не відповідав закону. Відповідно до ст. 62 ЗУ "Про ринок електричної енергії", пропозиції щодо обсягів та умов ПСО готуються НКРЕКП після консультацій з секретаріатом Енергетичного співтовариства. Попередній уряд ігнорував це положення, і ви продовжуєте це", - йдеться у листі директора секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача до в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, який є у розпорядженні Економічної правди.

23 квітня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про кризу неплатежів на ринку електроенергії та "колосальні" борги учасників ринку, зокрема, НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець". Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.