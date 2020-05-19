Новини 19 травня: "Укрпошта"-банк, легалізація казино, метро без жетонів

Про метро без жетонів. Після відновлення роботи столичного метрополітену пасажири зможуть користуватимуться виключно електронним квитком.

Про "Укрпошту"-банк. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає розширення фінансових послуг "Укрпошти". Нацбанк виступив проти ухвалення цього законопроєкту. Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський назвав недостовірними аргументи НБУ проти законопроєкту.

Про легалізацію казино. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що Верховна Рада може ухвалити законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні до кінця травня.

Про перші підсумки програми "5-7-9%". За 100 днів реалізації держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" 9 банків-партнерів видали 462 кредити на загальну суму 283,5 млн грн.

Про відновлення авіарейсів. В уряді за пропозицією МЗС розпочали роботу над відкриттям авіасполучення з України до інших держав.

Про обвал автомобільного ринку. Через пандемію коронавірусу продажі автомобілів в Європі різко впали.

Про борговий аукціон. Міністерство фінансів розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців та 1 рік, а також ОВДП в доларах США зі строком погашення 7 місяців. Загалом Мінфін залучив до бюджету 21,2 мільярда гривень.

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Вадим Шульман про суд з Коломойським та роль Приватбанку в схемі відмивання коштів

Український бізнесмен Вадим Шульман з оточення Ігоря Коломойського звинувачує свого партнера в шахрайстві. ЦПК спільно з ЕП розпитали підприємця про його бізнес, суди з Коломойським і схеми з відмивання коштів.