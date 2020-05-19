Законпроєкти про розширення фінпослуг "Укрпошти": НБУ виступає проти

Нацбанк виступає проти ухвалення законопроєктів №2788-д та №2788, які передбачають надання "Укрпошті" права надавати банківські послуги.

Про це повіджомляє прес-служба НБУ.

"Це нелогічно. Роль держави у банківському секторі має зменшуватися, а не рости. Зменшення ролі держави сприятиме конкуренції, і відповідно - підвищенню якості фінансових послуг. Сьогодні частка держави - 55%. Ми спільно з урядом плануємо її зменшити до 25% до 2025 року завдяки частковій приватизації держбанків.

Розширення статусу "Укрпошти" - це крок до збільшення монополїі держави у фінсекторі, а не крок до конкуренції", - заявили у Нацбанку.

Також у НБУ вважають, що це неконкурентно.

"Укрпошта" опиниться у привілейованому стані, якщо порівняти з тими ж банками.

Поштовий оператор отримає всі переваги і можливості ведення банківської діяльності, але не нестиме жодної відповідальності. Поштовому оператору не потрібно отримувати банківську ліцензію, не потрібно виконувати нормативи та вимоги до роботи з коштами населення. НБУ зможе встановлювати для "Укрпошти" лише порядок відкриття і ведення рахунків. Тобто НБУ не буде регулювати банківську діяльність "Укрпошти", - додали у регуляторі.

"До того ж "Укрпошта" змагатиметься з іншими держбанками - Ощадбанком і ПриватБанком. Ми за конкуренцію, але не держбанків між собою за одних і тих же клієнтів.

Боротьба на одному "клаптику землі" призведе до зменшення дохідності всіх. Переможців не буде, всі будуть у програші. У підсумку втратить держбюджет, включно з додатковими витратами "Укрпошти", - додали у НБУ.

Також у Нацбанку вважають, що це ризиково.

"Укрпошта" не розуміє реальної вартості ведення банківського бізнесу. Банки витрачаються на побудову систем фінансового моніторингу, контроль ризиків, управління чужими коштами, комплаєнс, безпеку даних і відділень. До того ж "Укрпошта" має нижчу експертизу у фінмоніторингу, ніж банки. Тому виникає підвищений ризик відмивання коштів", - йдеться у заяві.

Нацбанк закликав Кабмін та Верховну Раду відхилити вказані законопроєкти.

Водночас НБУ запропонував кілька альтернатив.

Зокрема, у Нацбанку заявили, що "Укрпошта" може надавати у сільській місцевості агентські послуги від імені банків.

"В "Укрпошти" широка мережа, тому це було б доцільно для підвищення фінансової інклюзії", - пояснили в НБУ.

"Укрпошта" може працювати у межах нового платіжного законодавства. Нова редакція закону "Про платіжні послуги" дозволить поштовому оператору вести рахунки клієнтів та забезпечувати розрахунки, а також випускати власні платіжні картки без участі банку.

Цей варіант – оптимальний. Адже "Укрпошта" має ліцензію на надання платіжних послуг, яка може бути легко розширена у межах чинного законодавства", - додали у регуляторі.

Нагадаємо:

У Верховній Раді у січні зареєстрували законопроєкт №2788, який надасть можливість "Укрпошті" відкривати і обслуговувати поштові рахунки, здійснювати валютообмінні операції, випускати платіжні карти.

У порядку денному пленарного засідання ВР 19 травня є проєкти закону №2788, 2788-1 та 2788-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку.

Економічна правда