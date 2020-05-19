"Доступні кредити 5-7-9%": У Мінфіні розповіли, скільки кредитів видали банки

За 100 днів реалізації держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" 9 банків-партнерів видали 462 кредити на загальну суму 283,5 млн грн.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

"Найбільш підготовленими до такої державної програми мікро- та малого бізнесу виявились аграрії. 57% виданих банками-учасниками програми кредитів були саме для підприємств галузі сільського господарства.

Також серед активних позичальників є представники зі сфери торгівлі та виробництва - 17%. На третьому місці - промисловці. 6% кредитів були видані для підприємців, які займаються промисловою переробкою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у регіональному розрізі найбільш дієвою програма виявилась у Кіровоградській (9%) та Вінницькій областях (9%). На другому місці - Полтавська область (7%).

При цьому, станом на 15 травня 1241 заявка бізнесу була відхилена. Серед найпоширеніших причин відмови - необґрунтованість бізнес-плану (26%), недостатня кредитоспроможність (22%), ділова репутація (20%).

"Днями Фонд розвитку підприємництва планує підписати договори про співробітництво практично з усіма банками, які були погоджені Радою Фонду розвитку підприємництва.

Після цього програма буде впроваджуватись через 17 уповноважених банків, які є лідерами у кредитуванні МСБ на банківському ринку України", - додали у Мінфіні.

Наразі програмою "Доступні кредити 5-7-9%" можуть скористатись клієнти Укргазбанку, Ощадбанку, Приватбанку, Укрексімбанку, Банку "Львів", Банку "ПУМБ", Банку "Альянс", Райффайзен Аваль, ТАС Комбанк, Банк "Восток" і Кредо Банк.

Зазначимо, що уряд підвищив ліміт доступного кредиту під 5-7-9% з 1,5 млн грн до 3 млн грн, а також розширив інвестиційні цілі, на які підприємець може отримати позику в межах програми.

Нагадаємо:

Держпрограма кредитування "5-7-9%", де-факто, не запрацювала на повну потужність - банки не хочуть брати на себе ризики видачі коштів, заявив голова Мінекноомки Ігор Петрашко.

За його словами, до оновлення програми, за 3 місяці всіма банками-партнерами програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 451 кредит на загальну суму 276 млн грн.

Економічна правда