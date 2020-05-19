Після відновлення метро у Києві працюватиме без жетонів

Після відновлення роботи столичного метрополітену пасажири зможуть користуватимуться виключно електронним квитком.
Джерело: пресслужба Київського метрополітену
Деталі: Зокрема, сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде:
- KyivSmardCard;
- Карткою метро (до 31.03.2021);
- Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;
- Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;
- Мобільним додатком KyivSmardСard;
- Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).
Водночас, протягом місяця з дати відновлення роботи метро пасажири зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.
Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро мають використовувати Картку киянина.
Повідомляється, що до відновлення роботи метрополітену е-квиток можна купити у Т-кiосках, яких у столиці понад 300. Вони розташовані здебільшого на зупинках громадського транспорту.
У метрополітені закликали заздалегідь підготуватися до оплати проїзду, щоб уникнути черг.
Також там нагадали, що пасажири наземного транспорту зможуть до 1 липня придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі чи автобусі.