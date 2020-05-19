Всі розділи
Укр / Рус

Після відновлення метро у Києві працюватиме без жетонів

Вівторок, 19 травня 2020, 09:35
 

Після відновлення роботи столичного метрополітену пасажири зможуть користуватимуться виключно електронним квитком.

Джерело: пресслужба Київського метрополітену

Деталі: Зокрема, сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде:

  • KyivSmardCard;
  • Карткою метро (до 31.03.2021);
  • Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;
  • Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;
  • Мобільним додатком KyivSmardСard;
  • Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Водночас, протягом місяця з дати відновлення роботи метро пасажири зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро мають використовувати Картку киянина.

Повідомляється, що до відновлення роботи метрополітену е-квиток можна купити у Т-кiосках, яких у столиці понад 300. Вони розташовані здебільшого на зупинках громадського транспорту.

У метрополітені закликали заздалегідь підготуватися до оплати проїзду, щоб уникнути черг.

Також там нагадали, що пасажири наземного транспорту зможуть до 1 липня придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі чи автобусі. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київ метрополітен

powered by lun.ua
Матеріали за темою
10% житлових будинків Києва на 2 тижні залишаться без гарячої води 18 травня 2020, 17:04
Обмеження для фур: на в’їздах у Київ встановили 5 систем вагового контролю  18 травня 2020, 13:14
У Києві можуть відрізати світло у двох ЖК через величезні борги 15 травня 2020, 16:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!