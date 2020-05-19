Законпроєкти про фінпослуги "Укрпошти": Смілянський назвав недостовірними аргументи НБУ

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський назвав недостовірними аргументи НБУ проти законопроєктів про розширення фінпослуг "Укрпошти".

Про це він написав у Facebook.

"Коротко про позицію Нацбанку - Україна на рівні Уганди і Габону з фінансових послуг, закриті 30% банківських відділень, але ми проти того, щоб реально це виправити", - написав він.

Смілянський, коментуючи аргумент НБУ про те, що буде зростання частки держсектора, заявив, що конвертація готівки в безготівкові розрахунки "не збільшує, а зменшує частку держсектору".

На аргумент НБУ про те, що "Укрпошта" отримає неконкурентні умови і буде конкурувати з Ощадбанком і Приватом, Смілянський відповів:

"Знову не правда. Ми будемо виконувати всі вимоги НБУ і навіть будемо членом Фонду гарантування вкладів, на відміну від Ощадбанку (але тут НБУ не бачить проблем). Конкурувати теж не будемо - наша мережа в селі, звідки всі ці шановні банки пішли.

А якщо НБУ не хоче конкуренції між держбанками - об'єднайте їх в один і отримаєте більше 8 мільярдів гривень на рік тільки економії за витратами, не рахуючи рефінансування (але тут НБУ знову дивиться в іншу сторону)".

На аргумент про те, що це ризиковано, гендиректор "Укрпошти" заявив, що Нацбанк ініціював закон, де "Укпошта" повністю "підпадає під регулювання НБУ по фінмоніторингу, що з законом про поштовий банк, що без. І ми точно знаємо що робимо".

"Україна перебуває в жахливому стані в частині доступу населення до банківських послуг: 37% населення не мають банківських рахунків (дані Global Partnership for Financial Inclusion), частка готівкових розрахунків в Україні, за даними НБУ - 56%;

Україна посідає 30 місце за рівнем фінансової грамотності населення серед країн Організації економічного співробітництва і розвитку. Це неприпустимо і соромно для країни, яка намагається наблизитися до стандартів ЄС", - йдеться в презентаційних документах, оприлюднених Смілянським.

Відповідно до даних, оприлюднених Смілянським, банківські відділення присутні тільки в 6% населених пунктів України, а банкомати - тільки в 30% населених пунктів.

Нагадаємо:

Нацбанк виступає проти ухвалення законопроєктів №2788-д та №2788, які передбачають надання "Укрпошті" права надавати банківські послуги.

У Верховній Раді у січні зареєстрували законопроєкт №2788, який надасть можливість "Укрпошті" відкривати і обслуговувати поштові рахунки, здійснювати валютообмінні операції, випускати платіжні карти.

У порядку денному пленарного засідання ВР 19 травня є проєкти закону №2788, 2788-1 та 2788-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку.

Економічна правда