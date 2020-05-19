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Арахамія розповів, коли Рада може легалізувати гральний бізнес

Вівторок, 19 травня 2020, 14:01

 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що Верховна Рада може ухвалити законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні до кінця травня.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"До кінця травня ми його плануємо ухвалити", - сказав Арахамія.

 Він зазначив, що парламент не міг розглядати підготовлений до другого читання відповідний законопроект у режимі позачергових сесій, а з поверненням ВР до звичної роботи в режимі традиційних пленарних засідань це стало можливим.

Нагадуємо:

Згідно опублікованого порядку денного у найближчий четвер Верховна Рада мала продовжити розгляд закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д. До законопроєкту запропонували 3,5 тисячі правок.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Переважна більшість українців виступають проти легалізації грального бізнесу і ринку сексуальних послуг для наповнення бюджету — дослідження.

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