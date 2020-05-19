Арахамія розповів, коли Рада може легалізувати гральний бізнес
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що Верховна Рада може ухвалити законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні до кінця травня.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"До кінця травня ми його плануємо ухвалити", - сказав Арахамія.
Він зазначив, що парламент не міг розглядати підготовлений до другого читання відповідний законопроект у режимі позачергових сесій, а з поверненням ВР до звичної роботи в режимі традиційних пленарних засідань це стало можливим.
Нагадуємо:
Згідно опублікованого порядку денного у найближчий четвер Верховна Рада мала продовжити розгляд закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д. До законопроєкту запропонували 3,5 тисячі правок.
16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
Переважна більшість українців виступають проти легалізації грального бізнесу і ринку сексуальних послуг для наповнення бюджету — дослідження.
Читайте також: Легалізація грального бізнесу: чому план Зеленського валиться
"Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua