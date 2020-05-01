Китайські заводи зіткнулися з обвалом експортних замовлень

Падіння експортних замовлень зчинило тиск на виробничу активність Китайської Народної Республіки в квітні.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційний індекс менеджерів із закупівель для виробничого сектора Китаю знизився до 50,8 у квітні з 52 в березні, але залишився вище нейтральної позначки в 50 пунктів, що відокремлює зростання від спаду, повідомило Національне бюро статистики.

Аналітики, опитані Reuters, очікували, що індекс PMI становитиме 51 пункт.

При цьому субіндекс експортних замовлень найбільшого в світі експортера впав до 33,5 у квітні з 46,4 у березні, а замовлення для деяких заводів були скасовані після відновлення їх роботи, сказав Чжао Цинге, старший фахівець із статистики в НБС.

"Дослідження показало, що до 57,7% опитаних заводів повідомили про нестачу замовлень. Деякі сказали, що попит на ринку слабкий, продаж продукції затруднений, і буде потрібно час, щоб замовлення знову повернулися", - сказав Чжао.

Це призвело до уповільнення темпів зростання виробництва в квітні.

Зайнятість зміцнилася другий місяць поспіль, але темпи зростання знизилися до 50,2 з 50,9 у березні.

У секторі послуг, на який припадає 60% ВВП Китаю, також спостерігалося зростання активності: офіційний індекс PMI в невиробничому секторі виріс до 53,2 у квітні з 52,3 у березні, показало окреме опитування НБС.

Читайте також: Наскільки сильно впаде економіка і коли це все закінчиться: прогноз світових економістів

Торгівля і глобальний карантин: в яких країнах українські експортери зазнають найбільших втрат

Ефект кризи буде відчуватись до 2025 року, але це не страшно: 10 важливих "інсайдів" від представника МВФ Владислава Рашкована

Нагадуємо:

ВВП Китаю впав на 6,8% в першому кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року через негативний вплив пандемії COVID-19.

МВФ прогнозує падіння світової економіки у 2020 році на 3%.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9%, водночас глибока рецесія є базовим сценарієм.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.

Міністр фінансів Британії Ріші Сунак стверджує, що ВВП країни може впасти на цілих 30% в період з квітня по червень у зв’язку з пандемією коронавірусу.