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Британській економіці прогнозують до 30% падіння через коронавірус

Понеділок, 13 квітня 2020, 14:38
 

Міністр фінансів Британії Ріші Сунак стверджує, що ВВП країни може впасти на цілих 30% в період з квітня по червень у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Ріші Сунак обговорив з міністрами можливість "25-30-відсоткового" падіння у другому кварталі цього року.

Це значно песимістичніші економічні прогнози, зроблені для Британії аналітиками лондонського Сіті. Вони прогнозували в середньому 14-відсоткове скорочення економіки, викликане нинішнім карантином, який діє вже три тижні.

Водночас деякі банки і раніше передбачали падіння на 24%.

Десять міністрів кабінету міністрів зараз наполягають на пом'якшенні карантину в наступному місяці задля порятунку економіки.

Проти послаблення обмежень міністр охорони здоров’я Метт Хенкок і міністр кабінету міністрів Майкл Гоув.

На цьому тижні очікується перегляд поточних заходів, які діють з 23 березня. Очікується, що уряд Британії продовжить їх дію.

Раніше повідомлялося, що пандемія коронавірусу може позбавити світову економіку більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років.

Європейська правда

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Британія економіка коронавірус

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