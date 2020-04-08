Наскільки сильно впаде економіка і коли це все закінчиться: прогноз світових економістів

Робити прогнози – справа невдячна. Коли світ стоїть на порозі невідомого, населення та бізнес хочуть більшої прогнозованості.

Що чекає на світову економіку? Яким буде курс валют? Як сильно зростуть ціни?

У свою чергу, аналітики, інвестори та урядовці намагаються, принаймні, приблизно оцінити базові макроекономічні показники у найближчому майбутньому і допомогти у прийнятті рішень учасникам ринку.

А це наразі дуже нелегко. Кінець економічного циклу співпав зі спалахом невідомого вірусу і рекордним обвалом цін на нафту. Ця криза ризикує стати найсильнішою за останні десятиліття.

Чому важко прогнозувати глибину рецесії у світі, як почуває себе економіка Китаю, який потроху відновлюється, та що чекає на Україну після закінчення карантину?

Коротко про зміст статті. Головні висновки Спалах коронавірусу став причиною глобального удару по попиту і пропозиції та призвів до нафтової війни. Ці події призведуть до масштабного знецінення капіталу і структурного безробіття.

і та призвів до Неможливо срогнозувати, яким буде остаточне падіння ринків . Одним з г оловни х індикатор ів буде фондовий ринок США.

Одним з г х ів Китайська економіка є особливою і непорівнюваною з розвиненими країнами та з економіками, що розвиваються.

Розвиткові ринки, до яких відноситься і Україна – під найбільшим ударом. На них негативно впливає монетарна політика провідних центробанків світу, зниження попиту на сировинні товари, збої в ланцюжках поставок і зростання боргового навантаження.

Прогнозування: місія неможлива

Збитки від пандемії коронавірусу вже перевищили збитки від глобальної фінансової кризи 2008 року і від терактів 11 вересня 2001 року, заявив в інтерв'ю BBC генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Хосе Анхель Гурріа.

Спалах COVID-19 запустив три макроекономічних імпульси – це глобальний удар по попиту, глобальний удар по пропозиції й нафтова війна, що збила ціни на ринку до багатомісячних мінімумів, йдеться в огляді Saxo Bank.

"Ці події призведуть до масштабного знецінення капіталу і, згодом, до структурного безробіття", – наголошує Гурріа. Однак ніхто не знає, скільки коштів знадобиться на боротьбу з безробіттям тому що невідомо, скільки людей взагалі можуть втратити роботу.

Так само невідомо, скільки грошей потрібно для реанімації сотень тисяч середніх і дрібних підприємств, які вже постраждали.

Базовий сценарій аналітиків передбачає, що можливе відновлення почнеться в другій половині 2020 року. Проте з поширенням пандемії в Європі і США все чіткіше вимальовується цілий ряд каскадних наслідків, і для такого прогнозу виникає все більше застережень.

Всі застереження зводяться до того простого факту, що економічні результати залежать від того, що знаходиться поза компетенцією більшості економістів – траєкторії самого захворювання.

Рівень захворюваності коронавірусом залишається невідомою змінною, оскільки він як і раніше високий, нехай навіть поширення інфекції сповільнюється в США та Європі.

Через це інвестиційні аналітики починають відмовлятися давати рекомендації, оскільки невизначеність з приводу майбутньої глибини збитку, якого завдасть глобальній економіці пандемія коронавірусу, робить прогнози проблематичними, пише Bloomberg.

"2020 – втрачений рік для економіки"

Аналітики Bank of America вже двічі погіршили прогноз щодо динаміки світового ВВП в 2020 році і тепер очікують його падіння на 2,7%. Раніше вони прогнозували зростання світової економіки на 0,3%.

Зниження світового ВВП майже на 3% – це значно гірше, ніж рецесія 2008-2009 років, зазначають аналітики Bank of America.

Причиною погіршення прогнозу експерти називають відсутність ефективних політичних заходів щодо боротьби з коронавірусом на розвинених ринках і в деяких країнах, що розвиваються.

Аналітики банку також очікують, що економіка єврозони в 2020 році впаде на 7,6% порівняно з очікуваними в кінці березня 1,7%.

Індекс ділової активності 19-ти країн єврозони в березні 2020 року впав до 29,7 пункту з 51,6 пункту місяцем раніше, свідчать підсумкові дані дослідницької компанії Markit Economics. Це мінімальне значення індексу за всю історію його розрахунку. Loading...

Прогноз BofA для економіки США – падіння на 6%, а не на 0,8%, як передбачалося раніше. За прогнозом Morgan Stanley, річне падіння реального ВВП США в 2020 році становитиме 5,5%.

Це буде найсильніше скорочення економіки з 1946 року.

Так, Morgan Stanley прогнозує, що скорочення ВВП США в першому кварталі 2020 року може становити від 2,4% до 3,4%, у другому кварталі – від 30% до 38%.

В JPMorgan вважають, що ВВП США в першому кварталі скоротиться на 10%. У другому кварталі може статися рекордну в історії падіння ВВП на 25%.

"Потрійний удар по світовій економіці практично гарантовано зробить 2020 втраченим роком. Регулятори повинні зробити все можливе, щоб впоратися з реальною глобальною рецесією", – каже головний економіст і директор з інвестицій Saxo Bank Стін Якобсен.

Оскільки глобальні пандемії є дуже рідкісним явищем, всі моделі прогнозування ВВП можна відкинути, вважають економісти.

Радикальні карантини по всій Європі і ймовірність того, що COVID-19 стане сезонним захворюванням, можуть зробити збитки більш глибокими і довгостроковими, ніж передбачалося.

Перспективи: думки розділились

Думки інвесторів американського фондового ринку щодо перспектив економіки розділилися.

Одні налаштовані максимально оптимістично і очікують зростання вартості цінних паперів. Їхні "бичачі" погляди також ґрунтуються на впевненості в тому, що Федеральна резервна система продовжить підтримувати акції, і на припущеннях, що економічні збитки від коронавірусу будуть неруйнівними.

Аналітики Morgan Stanley вважають, що прийшов час збільшувати ризикові вкладення і поступово повертатися на ринки. Вивчивши минулі рецесії і мінімуми котирувань, американський банк припустив, що зараз на ринках формується "дно".

Інші інвестори як і раніше зберігають обережність. Співзасновник Oaktree Capital Group Говард Маркс сказав, що очікує, що ціни на активи продовжать знижуватися, а Джеффрі Гундлах з DoubleLine Capital каже, що мінімуми, до яких акції США опускалися в березні, швидше за все, будуть пробиті вниз в квітні.

"Нинішній цикл гірший за попередні, тому що низькі і навіть негативні прибутковості багатьох активів в останні роки призвели до "перегонів за прибутковістю", в якій багато учасників ринку пішли в сторону неліквідних активів на кшталт прямих інвестицій в приватні компанії та високоризикових корпоративних облігацій", – зазначають в Saxo Bank.

Удар, як по попиту, так і по пропозиції, нанесений коронавірусом, разом з ціновою війною на нафтовому ринку, загрожує серйозно підірвати світовий інвестиційний клімат.

Фондовий ринок США як головний термометр

За розрахунками стратегів Saxo Bank, за розвитку ситуації за найгіршим сценарієм індекс S&P 500 може опуститися до 1600 пунктів (2630,5 пункту станом на 6 квітня).

Співзасновник Oaktree Capital Group Говард Маркс також вважає, що ціни на активи можуть продовжити падіння, оскільки діапазон негативних наслідків пандемії коронавірусу набагато ширший, ніж під час світової фінансової кризи 2008 року.

За словами Гундлаха з DoubleLine Capital, індекс S&P 500 у квітні може опуститися до нових мінімумів, оскільки інвесторів продовжить турбувати економічна невизначеність.

"Думаю, що ми зіткнемося з чимось на зразок панічних настроїв знову в квітні. У майбутньому ситуація зміниться на краще, але це не буде V-подібний відскік до рівнів січня 2020 року", – вважає Гундлах.

Експерти зазначають, що негативний сценарій передбачає зростання випадків зараження і летальних випадків від COVID-19, втрату робочих місць і збитки компаній, а також збільшення кількості дефолтів.

Врятувати ситуацію можуть пенсійні та інші інвестиційні фонди, вважають в JPMorgan Chase&Co. Згадані фонди можуть перекласти мільярди доларів з боргових облігацій в акції, щоб компенсувати історичне падіння паперів.

Однак будь-яке поліпшення настроїв у зв'язку зі зростанням акцій може швидко випаруватися в міру того, як інвестори будуть аналізувати потік макроекономічних даних із США, які напевно будуть похмурими після припинення економічної активності.

У свою чергу, укріплення долара додатково стримує зростання економіки США, завдаючи удару по мультинаціональним компаніям.

Китай перехворів і почав відновлюватися

Експерти Saxo Bank зазначають, що зниження рівня страху настане тоді, коли весь світ пройде через те ж саме, що пройшов Китай в січні-лютому.

"Китай першим вступив в період економічного спаду. Передбачається, що за перший квартал падіння ВВП КНР може становити 10-20%. Парадокс в тому, що економічне зростання Китаю в другому кварталі, ймовірно, буде прискорюватися, тоді як в іншому світі сповільниться", – каже Кай Ван-Петерсен, який відповідає за макроекономічні стратегії в Saxo Bank.

Сфера послуг в Китаї буде поступово відновлюється: в країні знову відкриваються ресторанні мережі, і деякі провінції повідомляють про майже 100%-ве повернення до нормального життя.

Більшій частині Азії посилення економічного зростання в Китаї піде на користь, з урахуванням високих обсягів взаємної торгівлі між КНР і країнами регіону.

Погані новини для Китаю – зменшення попиту з боку більшості країн світу, які купують китайську продукцію.

Решта світу

Масовий запуск друкарських верстатів провідними центробанками світу покликаний допомогти світу пережити кризу, але ризикує погіршити ситуацію для країн, що розвиваються, попереджають економісти.

Зниження процентних ставок призводить до такого падіння реальних ставок, що вони навіть не компенсують рівня інфляції. Це дає іноземним фондам додатковий привід до виведення коштів.

Крім того, збільшення бюджетних витрат в США, ЄС та Китаї може посилити пов'язані з фінансуванням ризики, підвищуючи ймовірність зниження кредитних рейтингів emerging markets і звернення за міжнародною фінансовою допомогою.

"Крім проблем, пов'язаних з обвалом цін на сировину, перебоями в ланцюжках поставок, в торгівлі, ринки, що розвиваються, стикаються ще й з першопричиною всіх раптових припинень припливу капіталу", – заявив економіст Каліфорнійського університету в Берклі Баррі Ейхенгрін.

За 70 днів з 21 січня нерезиденти вивели з країн EM, до яких відноситься і Україна, портфельні інвестиції приблизно на 92,5 мільярда доларів, свідчать дані Інституту міжнародних фінансів.

Виведення коштів за аналогічний термін під час трьох попередніх кризових періодів не перевищував 25 мільярдів доларів.

Не дивно, що ряд провідних світових інвесторів і стратегів, в тому числі Goldman Sachs, JPMorgan Chase і Franklin Templeton, рекомендують клієнтам утриматися від покупки активів на падінні. Вони побоюються, що коронавірус може розорити такі країни, як Індія, ПАР і Бразилія, де епідемія тільки починає набирати оберти.

"Ринки не враховують, що катастрофічна рецесія буде супроводжуватися масовими дефолтами", – наголошує економіст Гарвардського університету Рікардо Хаусманн.

Чому такі різні прогнози по Україні

Згідно з оновленим макропрогнозом уряду, рівень інфляції зросте до 11,6%, а ВВП впаде на 4,8%. У першій версії "кризового" прогнозу йшлося про інфляцію на рівні 8,7%, а падіння ВВП очікувалося на рівні 3,9%.

Середньорічний курс гривні повинен знизитися з 27 гривень за долар до 29,5 гривні за долар.

Національний банк свій прогноз ще готує і представить його у квітні.

Члени правління НБУ кажуть, що зараз складання макроекономічних показників на короткострокову перспективу – це як "пальцем в небо". Ніхто не знає, коли закінчиться карантин і якими будуть наслідки тривалого простою української економіки.

На самому початку запровадження карантину, коли ситуація в економіці виглядала не так погано, заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що за оптимістичного сценарію ВВП України впаде на 5%. Тоді заява вразила своєю відвертістю, адже мало хто з владної верхівки готовий озвучувати неприємні прогнози суспільству.

Невдячну справу прогнозування взяли на себе інвестиційні компанії. Базовий сценарій інвесткомпанії Dragon Capital передбачає у 2020 році скорочення ВВП на 4% і девальвацію гривні до 30 грн/дол.

Керівник компанії Томаш Фіала попереджає, що у разі продовження карантину до червня-липня ВВП може впасти на 9%, як у 2015 році, а гривня знизиться до 35 за долар.

Згідно з макропрогнозом Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, ВВП України може скоротитися на 5,9%, дефіцит поточного рахунку сягне 4% ВВП, або 5,6 млрд доларів, а курс національної валюти становитиме 29,7 грн за долар.

"Споживча інфляція за прогнозом зросте лише до 7,5% в грудні, оскільки слабкий попит обмежить вплив більш високих інфляційних очікувань і знецінення гривні", –вважають експерти.