Прогноз агентства Fitch: падіння світового ВВП на 1,9%, глибока рецесія – базовий сценарій

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9%, водночас глибока рецесія є базовим сценарієм.

Про це йдеться прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Швидкість, з якою розвивається пандемія коронавірусу, зажадала ще одного раунду значних скорочень наших прогнозів ВВП. Тепер ми очікуємо, що світова економічна активність скоротиться на 1,9% у 2020 році, при цьому ВВП США, Єврозони та Великої Британії скоротяться на 3,3 %, 4,2% і 3,9% відповідно", - підкреслюють в агентстві.

Зазначається, що відновлення китайської економіки після збоїв у першому кварталі буде різко обмежене глобальною рецесією, тому ріст економіки Китаю за підсумками 2020 року буде нижче 2%.

"Прогноз падіння світового ВВП на рік в цілому відповідає світовій фінансовій кризі, але безпосередній удар по діловій активності і робочих місцях в першій половині цього року буде гіршим", - заявив головний економіст Fitch Брайан Коултон.

"Поширення COVID-19 і необхідні для боротьби з коронавірусом дії означають, що тепер ми повинні включити повномасштабні карантини в Європі і США (та в багатьох інших країнах) до наших базових прогнозів", - пояснили експерти.

Крім цього, Fitch прогнозує, що режим самоізоляції може привести до падіння економік США та ЄС на 28-30% у другому кварталі року.

"Виходячи з припущення, що криза в сфері охорони здоров'я в цілому спаде в другому півріччі цього року, має відбутися істотне поступове відновлення активності після зняття обмежень", - додали у Fitch.

Повідомляється, що серед факторів відновлення ділової активності будуть: відновлення запасів продукції та стимулюючі заходи урядів.

Проте серед факторів, які будуть стримувати відновлення, експерти назвали скорочення капіталовкладень, ріст кількості безробітних, шокові ціни на сировину та ситуацію на фінансових ринках.

"Наш базовий прогноз не передбачає, що ВВП в США і Європі повернеться до докоронавірусного рівня до кінця 2021 року", - підкреслив Коултон.

При цьому, Fitch знову знизила середньорічний показник ціни на нафту марки Brent до 35 доларів за барель.

Наголошується, що у випадку необхідності більш тривалого карантинного періоду для локалізації коронавірусу, збиток для ВВП буде ще більш значним.

"Наш аналіз передбачає можливе додаткове зниження ВВП на 2 п.п. у додаток до базового прогнозу для США і Європи у разі, якщо період самоізоляції буде продовжений до восьми тижнів", - йдеться у прес-релізі.

Нагадаємо:

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.

За її словами, наразі основний ризик для економіки - ризик "хвилі банкрутств та звільнень".

Георгієва додала, що МВФ отримав запити на фінансування у випадку надзвичайних ситуацій від 80 країн, і, ймовірно, їх буде ще більше.