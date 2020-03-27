Світова економіка увійшла в нову рецесію – голова МВФ

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.

Про це вона заявила на брифінгу.

"Ми змінили оцінки перспективи зростання економіки на 2020 та 2021 роки. Зараз очевидно, що ми увійшли у нову рецесію - гіршу, ніж у 2009 році. Ми прогнозуємо відновлення економіки у 2021 році - насправді можливе значне зростання, але за умови досягнення успіху у подолання пандемії коронавірусу та запобігання проблем з ліквідністю та платоспроможністю", - підкреслила Георгієва.

За її словами, наразі основний ризик для економіки - ризик "хвилі банкрутств та звільнень".

"Щоб цього не сталося, багато країн вживали далекосяжних заходів щодо подолання кризи в галузі охорони здоров’я та зменшення її впливу на економіку.

Вчора G20 повідомила про фіскальні заходи на загальну суму близько 5 трлн доларів або понад 6% світового ВВП. Тим, хто раніше почав вживати заходів, важливо поділитися своїм досвідом з тими, хто ще позаду.

На підтримку цього, вчора ввечері МВФ запустив інструмент відстеження політичних дій для 186 країн, щоб допомогти нам усім зрозуміти, хто що робить. Ми будемо регулярно оновлювати цю інформацію та надавати аналіз, що стосується конкретної країни, відповідно до нашого мандату на нагляд", - додала вона.

Георгієва додала, що МВФ отримав запити на фінансування у випадку надзвичайних ситуацій від 80 країн, і, ймовірно, їх буде ще більше.

"Зазвичай ми ніколи не маємо одночасно декілька запитів. Вчора наша Виконавча рада схвалила перший з цих екстрених запитів для Киргизької Республіки - це рекордно швидка виплата коштів", - підкреслили в МВФ.

"Ми також бачимо широкий спектр проблем, що виникають на ринках, що розвиваються, - поширення вірусу, спад економіки, відплив капіталу та ціновий шок для експортерів товарів.

Наші нинішні оцінки фінансових потреб ринків, що розвиваються, становлять 2,5 трлн дол США - показник, для якого власних резервів та внутрішніх ресурсів було б недостатньо", - додала директор-розпорядник Фонду.

За її словами, Міжнародний валютний фонд пропонує низку заходів для подолання світової рецесії.

Зокрема, "заповнити прогалину у пільговому фінансуванні", переглянути інструменти кредитування, розробити політику певного полегшення боргової політики для найбідніших держав.

"І останнє, але не менш важливе, нам потрібно терміново забезпечити позикову здатність Фонду через NABs (нові домовленості про позики) та двосторонні умови запозичення", - наголосил в МВФ.

Нагадаємо:

Раніше в МВФ заявляли, що через пандемію коронавірусу світовій економіці загрожує "серйозний удар", який може бути навіть більшим, ніж у 2009 році, та вимагатиме безпрецедентної реакції.

Економічна правда