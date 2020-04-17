Довгоочікувана цифра: ВВП Китаю обвалився рекордно за 40 років

ВВП Китаю впав на 6,8% в першому кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року через негативний вплив пандемії COVID-19.

Про це повідомило Державне статистичне управління КНР, передає Reuters.

Повідомляється, що це перше падіння китайської економіки в першому кварталі року з 1992 року, коли Китай почав публікувати офіційні квартальні дані по ВВП.

Агентство AP і Financial Times зазначають, що це найбільше зниження ВВП в країні за 40 років з моменту початку економічних реформ в 1979 році.

Падіння ВВП до четвертого кварталу 2019 року становило 9,8%.

Згідно з даними, аграрний сектор за вказаний період скоротився на 3,2%, промислове виробництво - на 8,4%, сфера послуг - на 5,2%.

Реальний дохід на душу населення в Китаї скоротився в річному вимірі на 3,9% і становив за квартал 8 561 юань (близько 1,2 тис доларів).

"В цілому соціально-економічна ситуація в Китаї залишається стабільною, проте зростають ризики, обумовлені спадом у світовій економіці. Фактори невизначеності стають все більш відчутними", - йдеться в доповіді.

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