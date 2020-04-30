ТСК Ради перевірить податкові зловживання з початку 2019 року

Тимчасова слідча комісія Вкрховної Ради щодо розслідування зловживань у держбюджеті вивчить роботу урядів з 1 січня 2019 року і по цей час.

Проєкт постанови № 3400 на позачерговому засіданні Ради підтримали 352 нардепи.

За словами спікера Ради Дмитра Разумкова, ТСК буде вивчати роботу уряду у зазначений період часу незалежно від того, чий це був уряд.

Підтримавши постанову, депутати розширили термін дії ТСК у період з січня 2019 року по цей час замість "з 1 вересня 2019 року", а також: включили до складу комісії ще одного члена - нардепа від "Слуги народу" Мар'яна Заблоцького.

Як йдеться у пояснювальній записці, основне завдання ТСК - розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів держвлади, які призвели до недоотримання доходів держбюджету в особливо великих розмірах.

Нагадаємо:

24 квітня Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".

26 квітня уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, з дедлайном подачі документів в один день.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив 24-го квітня призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту - конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника обрали за результатами співбесіди.

На лютий цього року в Україні працювали близько шестисот транзитно-конвертаційних центрів, через діяльність яких Держбюджету щомісяця недоотримує близько 4 млрд грн, йдеться в документі, який є у розпорядженні редакції ZN.UA, і автентичність якого підтвердило джерело видання в ДПС.