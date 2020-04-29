Голова Мінфіну: Податкова буде кожного місяця звітувати про виконання своєї роботи

Новий керівник Податкової через 10 днів представить стратегічні засади своєї роботи, а Податкова буде кожного місяця звітувати про процес виконання своїх завдань.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Сьогодні на Кабміні були прийняті важливі кадрові рішення. На посаду голови Держаудитслужби призначили Геннадія Пліса. Він є фаховою людиною, яка має відповідний досвід у сфері фінансового контролю.

Крім того, керівником Державної податкової служби призначено Олексія Любченка. Призначення йде шляхом укладення контракту на період карантину", - сказав міністр.

"Чому обрали саме цих людей? Тому що це професійні, порядні та досвідчені претенденти, які можуть в цей критичний момент забезпечити виконання тих завдань, які ми маємо виконувати в сфері фінконтролю та забезпечення доходів бюджету.

Ми сподіваємось, що зазначені керівники зможуть найближчим часом сформувати відповідні команди та забезпечити виконання поставлених перед ними завдань", - додав Марченко.

За його словами, керівник Податкової через 10 днів матиме змогу представити стратегічні засади своєї роботи та план щодо виконання поставлених завдань.

Також передбачене визначення чітких показників ефективності Податкової.

"Податкова буде звітувати кожного місяця про виконання своєї роботи. Основний критерій - забезпечення виконання дохідної частини бюджету. Але це не має йти за рахунок тиску на бізнес чи силових заходів. Це має бути за рахунок зменшення зловживань у сфері податкового адміністрування, боротьби зі схемами, боротьби з податковими ямами", - підкреслив Марченко.

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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".

26 квітня уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, з дедлайном подачі документів в один день.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив 24-го квітня призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту - конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника обрали за результатами співбесіди.