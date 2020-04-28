Суд відмовився заочно арештувати Бахматюка

Суд відмовив у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро, який вимагав обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексвласника ВіЕйБІ банку Олега Бахматюка, якого підозрюють, зокрема, у протиправному заволодіння стабкредиту НБУ розміром 1,2 мільярда гривень.

Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 15 квітня, передає Finclub.

Ухвала може бути оскаржена в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Бахматюк, здійснюючи з 4 по 13 жовтня 2014 року контроль та керівництво діяльністю ПАТ "ВіЕйБі Банк" і ТОВ "Станіславська торгова компанія" у змові з посадовцями НБУ протиправно отримав стабкредит НБУ на 1,2 млрд грн з передачею завідомо неліквідного забезпечення, унаслідок чого державі в особі НБУ завдано відповідної шкоди, йдеться в матеріалах суду.

Крім того, Бахматюк підозрюється в тому, що здійснюючи у період з 3 жовтня по 21 листопада 2014 року фактичний контроль та керівництво діяльністю ПАТ "ВіЕйБі Банк", ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива", ТОВ "Птахофабрика Київська", ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика",ТОВ "Карпатська нафтова компанія", за попередньою змовою з керівництвом ВіЕйБі Банку, організував здійснення фінансових операцій з незаконно отриманими грошовими коштами стабкредиту НБУ з метою маскування джерела їх походження та місцезнаходження на 247,944 млн грн.

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Нагадуємо:

У квітні Бахматюк пропонував Національному банку і Фонду гарантування вкладів фізосіб провести реструктуризацію заборгованості своїх банків "ВіЕйБі Банк" і "Фінансова ініціатива", виведених з ринку в 2014-2015 роках. Бахматюк згоден виплатити 8 мільярдів гривень протягом 5 років.

Нещодавно, у НБУ заявили, що підконтрольне Олегу Бахматюку підприємство "Київська птахофабрика" навмисно перешкоджає стягненню заставного майна, кошти від продажу якого мають піти на погашення боргу банку "Фінансова ініціатива" за кредитом рефінансування на 2,1 млрд грн. У Бахматюка цю інформацію спростовують.

22 листопада колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк був оголошений у розшук.

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.