НБУ намагається стягнути заставне майно птахофабрики Бахматюка, охорона перешкоджає

18 листопада 2019 року Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції відкрив провадження з виконання наказу Господарського суду Київської області про стягнення застави", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що охорона та посадові особи птахофабрики не допустили державного виконавця на її територію для опису та арешту майна 30 січня та 5 березня 2020 року.
"5 березня на місце подій викликали поліцію, щоб зареєструвати факт перешкоджання вчиненню виконавчих дій для подальшого складання протоколу про адміністративне правопорушення", - заявили у НБУ.
"Вищезазначене та інші підприємства Олега Бахматюка продовжують навмисно не виконувати рішення судів та перешкоджати діям державних виконавців, грубо порушуючи законодавство України", - підкреслили у центробанку.
У Нацбанку нагадали, що обсяг заборгованості двох банків Бахматюка - "Фінансова ініціатива" та VAB Банку - за кредитами рефінансування становить 10,6 млрд грн.
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Нагадаємо:
22 листопада колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк був оголошений у розшук.
Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.
Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.
Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.
У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.
В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.
Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.
Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.
Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".
Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.