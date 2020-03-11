НБУ намагається стягнути заставне майно птахофабрики Бахматюка, охорона перешкоджає

Підконтрольне Олегу Бахматюку підприємство "Київська птахофабрика" навмисно перешкоджає стягненню заставного майна, кошти від продажу якого мають піти на погашення боргу банку "Фінансова ініціатива" за кредитом рефінансування на 2,1 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Підприємство надало майно птахофабрики загальною площею 126,6 тис. кв. м. Національному банку в заставу у 2014 році. Оскільки позичальник припинив обслуговування кредиту рефінансування, НБУ розпочав процес судового стягнення боргу.

18 листопада 2019 року Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції відкрив провадження з виконання наказу Господарського суду Київської області про стягнення застави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що охорона та посадові особи птахофабрики не допустили державного виконавця на її територію для опису та арешту майна 30 січня та 5 березня 2020 року.

"5 березня на місце подій викликали поліцію, щоб зареєструвати факт перешкоджання вчиненню виконавчих дій для подальшого складання протоколу про адміністративне правопорушення", - заявили у НБУ.

"Вищезазначене та інші підприємства Олега Бахматюка продовжують навмисно не виконувати рішення судів та перешкоджати діям державних виконавців, грубо порушуючи законодавство України", - підкреслили у центробанку.

У Нацбанку нагадали, що обсяг заборгованості двох банків Бахматюка - "Фінансова ініціатива" та VAB Банку - за кредитами рефінансування становить 10,6 млрд грн.

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Нагадаємо:



22 листопада колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк був оголошений у розшук.

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.