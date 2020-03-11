У компанії Бахматюка спростовують інформацію про перешкоджання стягненню майна

У групі компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" назвали недостовірною інформацію, поширену НБУ, про перешкоджання працівниками "Птахофабрики "Київська" працівникам Державної виконавчої служби.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Там були присутні виключно працівники підприємства ПНВК "Інтербізнес". На сьогодні виробництвом яйця на базі пташників птахофабрики "Київська" займається агрохолдинг "Авангард", до складу якого і входить це підприємство.

Працівники ДВС (державної виконавчої служби) намагалися проникнути на територію, де здійснює господарську діяльність юридична особа, яка не є боржником, а відповідно, не являється стороною виконавчого провадження", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявляють, що за таких умов примусове проникнення є незаконним.

"Відсутність відповідної ухвали суду на проникнення до сторонньої юридичної особи визнав на камеру один із представників ДВС.

Ситуація є абсурдною - працівники ДВС прийшли просто не за тією адресою, до іншого підприємства, та тим не менш продовжили проводити виконавчі дії з порушенням закону: лише одна посадова особа ДВС пред’явила посвідчення, інші особи навіть не представилися", - підкреслили в "Укрлендфармінг".

Компанія зазначає, що Нацбанк у своїй заяві не згадує про те, що працівники ДВС намагалися потрапити до виробничої зони, яка знаходиться під дією особливого карантинного режиму через загрозу поширення пташиного грипу в Україні.

"Про це працівників ДВС попередив як головний лікар ветеринарного медицини господарства, так і присутній на місці подій державний ветлікар. Фактично працівники ДВС, достовірно знаючи про складну епізоотичну ситуацію, умисно вчиняли дії, які порушували норми ветеринарно-санітарного законодавства", - йдеться у заяві.

У компанії також заявили про політичну складову ситуації.

"Але важливішою є політична складова, і тут ми б хотіли наголосити на наступному ключовому питанні: якою є вигода державі від примусових описів, конфіскацій, продажів майна підприємств, які працюють, сплачують податки і декларують готовність мирного добровільного врегулювання виплати заборгованості?

Аукціони з продажу заставних активів, які проводить Фонд гарантування вкладів на вимогу НБУ, приносять державі зазвичай несуттєві суми – реальні активи з високою ринковою вартістю продаються з дисконтом, який складає до 99% від вартості. Фактично це є мародерством, коли на цих активах заробляють спекулянти і втрачає держава", - заявили у прес-службі.

У компанії наводять приклад продажу активів VAB банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціоні за 234 млн грн.

"Ми пропонували і пропонуємо повну виплату через механізми реструктуризації заборгованості у сумі 8 млрд грн, яка виникла внаслідок фінансової кризи 2014 року і дій НБУ, які ще, впевнені, будуть засуджені законом. Натомість держава отримала в 34 рази меншу суму.

Якщо НБУ вважає, що державі потрібні якісь курники, а не реальні надходження до бюджету – вони отримають курники. Так простіше для нас. Але вочевидь так гірше для держави. Якщо НБУ керується державними інтересами – ми готові до діалогу. Ми завжди декларували готовність добровільного врегулювання питань заборгованості, адже це в спільних інтересах як держави, так і бізнесу", - підкреслили в "Укрлендфармінг".

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Олег Бахматюк: НБУ тримає мене "за одне місце", щоб зламати і розірвати цю ситуацію

Нагадаємо:

У НБУ заявили, що підконтрольне Олегу Бахматюку підприємство "Київська птахофабрика" навмисно перешкоджає стягненню заставного майна, кошти від продажу якого мають піти на погашення боргу банку "Фінансова ініціатива" за кредитом рефінансування на 2,1 млрд грн.

22 листопада колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк був оголошений у розшук.

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.