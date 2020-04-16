Бахматюк знову просить реструктурувати борги своїх збанкрутілих банків

Олег Бахматюк пропонує Національному банку і Фонду гарантування вкладів фізосіб провести реструктуризацію заборгованості своїх банків "ВіЕйБі Банк" і "Фінансова ініціатива", виведених з ринку в 2014-2015 роках. Бахматюк згоден виплатити 8 мільярдів гривень протягом 5 років.

Про це повідомляється в заяві на сайті ULF в четвер.

"Розуміючи обмеженість юридичних механізмів і інструментів, що є в розпорядженні Фонду та Національного банку для ефективного врегулювання заборгованостей, пропоную використовувати кращий міжнародний досвід для розширення цього інструментарію.

...Пропоную НБУ і ФГВФО провести реструктуризацію боргів банків "ВіЕйБі Банк" і "Фінансова ініціатива", яка дала б можливість отримати 8 млрд грн протягом наступних 5 років", - заявляє бізнесмен.

Бахматюк пропонує здійснити перший платіж в сумі 1 млрд грн протягом 2020 року.

"Як власник великого підприємства, яке дає роботу 27 тисячам працівників, генерує близько 1% ВВП країни і сплатило за останні 3 роки близько 7,7 млрд грн податків, можу гарантувати виконання цієї пропозиції і обгрунтувати його відповідними фінансовими розрахунками", - підкреслює банкір він.

За його словами, такий "цивілізований шлях добровільного врегулювання заборгованості" українських банків може бути першим позитивним прикладом, який призведе до ефективного фінансового результату, який, "як показує практика, неможливо досягти іншим способом".

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Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів 30 січня отримав повторне звернення від Олега Бахматюка з пропозицією відновити переговори з врегулювання заборгованості по кредитних портфелях його банків. Тоді банків пропонував погашення 8 млрд гривень протягом 7 років.

Нещодавно, у НБУ заявили, що підконтрольне Олегу Бахматюку підприємство "Київська птахофабрика" навмисно перешкоджає стягненню заставного майна, кошти від продажу якого мають піти на погашення боргу банку "Фінансова ініціатива" за кредитом рефінансування на 2,1 млрд грн. У Бахматюка цю інформацію спростовують.

22 листопада колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк був оголошений у розшук.

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Економічна правда