Новини 24 квітня: камбек Цушка, "скрутки" у податковій, заборона Zoom

Про камбек Цушка. 23 квітня Василь Цушко подав декларацію на посаду заступника міністра фінансів. Він може зайняти посаду керівника митниці.

Про "скрутки" у податковій. Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

Про заборону Zoom. Деякі з найбільших світових компаній не рекомендують співробітникам використовувати додаток Zoom Video Communications Inc. для відеоконференцій через занепокоєння щодо безпеки.

Про "міністерство Укрлендфармінг". Директор з інвестицій агрохолдингу "Авангард" (що входить у структуру Ukrlandfarming Олега Бахматюка) Олексій Єргієв подав декларацію на посаду заступника міністра економіки.

Про депозити. За березень сума вкладів фізичних осіб у банках-учасника Фонду гарантування вкладів збільшилась на 25 мільярдів гривень (до 520,34 млрд грн).

Про Укрнафту. "Укрнафта", починаючи з грудня 2019 року, отримала близько 774 млн грн в рахунок погашення дебіторської заборгованості за поставлену в 2015 році нафту.

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