"Укрнафта" отримала 800 мільйонів дебіторської заборгованості від компаній з орбіти "Привату"

"Укрнафта", починаючи з грудня 2019 року, отримала близько 774 млн грн в рахунок погашення дебіторської заборгованості за поставлену в 2015 році нафту.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Це відбулось у рамках плану реструктуризації дебіторської заборгованості за мировими угодами "Укрнафти" з ТОВ "Техтрейд Груп", ТОВ "Гарант-УТН", ТОВ "Галнафта", ТОВ "Торговий дім Прикарпаттянафтотрейд" і ТОВ "Котлас".

Мирові угоди затверджені судами, що підтверджує їх відповідність чинному законодавству", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реструктуризація передбачає погашення боргу частинами протягом 3-6 років. До суми виплати також входитимуть відсотки, нараховані на залишок заборгованості після січня 2020 року.

Станом на початок грудня 2019 року сума заборгованості становила 7,47 млрд грн.

"Дебіторська заборгованість за поставлену нафту утворилася в 2015 році. З метою повернення простроченої дебіторської заборгованості в липні 2016 "Укрнафта" подала 6 судових позовів на загальну суму 7,6 млрд грн. За 5 позовами суди прийняли рішення на користь компанії", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що "Укрнафта" 13 квітня закінчила процес підписання мирових угод з 5 компаніями, наближеними до групи "Приват", - ТОВ "Техтрейд Груп", ТОВ "Гарант-УТН", ТОВ "Галнафта", ТОВ "Торговий дім Прикарпаттянафтотрейд" і ТОВ "Котлас", яким у 2015 році безоплатно передала сиру нафту на 7,6 млрд.