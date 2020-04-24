Пів мільярда за рік: десять чільних українських стартапів, які зірвали куш

У 2019 році українські стартапи отримали понад 500 млн дол інвестицій. ЕП розповідає про десять найбільш успішних інноваційних проєктів, у які повірили інвестори.

Українські стартапи у 2019 році отримали 510 млн дол інвестицій. Це в півтора рази перевищує показник 2018 року — 337 млн дол. При цьому кількість угод дещо зменшилася — з 115 у 2018 році до 111 у 2019 році.

Такими є основні результати річного огляду українського венчурного та приватного капіталу за 2019 рік, який напередодні презентувала Українська асоціація венчурного капіталу та приватного капіталу (UVCA).

Як зростають інвестиції в українські стартапи і які стартапи у 2019 році отримали найбільше грошей на свій розвиток?

Середній чек інвестицій в український стартап — 5,7 млн дол

2019 рік відзначився 29 угодами українських інвесторів. Середній чек угоди зріс на 78% і становив 5,7 млн дол.

Компанії, що розробляють програмне забезпечення, стали лідерами за кількістю угод та їх обсягом, посунувши онлайнові сервіси на друге місце. Обсяг десяти найбільших угод виріс майже удвічі — до 456 млн дол. 90% залучених інвестицій — капітал із США.

Україна з кожним роком посилює свої позиції на міжнародній ІТ-арені, збільшуючи обсяг інвестицій і стаючи домівкою для юнікорнів (єдинорогів) та R&D-хабом для іноземних компаній, наголошують в UVCA.

"З року в рік наш звіт демонструє зростання обсягу інвестицій на українському ринку. Хоча у 2019 році країна пройшла через вибори, інвестиції в низку галузей продовжували зростати. Зокрема у сфери, пов'язані з розробкою ПЗ, хардверних продуктів та онлайн-сервісів", — розповідає партнер компанії "Делойт" в Україні і співавтор річного огляду Володимир Юмашев.

"Хоча 2020 рік вносить свої корективи, звіт демонструє, що в Україні є значний потенціал для інвестування. Щойно економічна ситуація у світі стабілізується, Україна зможе похизуватися новим зростанням інвестицій", — переконаний він.

Відповідно до звіту, переважна більшість залучених коштів, 439 млн дол, — це інвестиції зростання. З них 268 млн дол отримав лише один український стартап — GitLab. Обсяг ранніх інвестицій – "передпосівні", "посівні", раунд А, раунд В — залишається невеликим.

Раунди інвестицій — це етапи залучення коштів на розвиток бізнесу. Є три ранні етапи залучення інвестицій для стартапів: pre-seed ("передпосівна" стадія), seed ("посівна" стадія), Round A. Решта стадій — пізні: Round B, Round C, Round D. Назва раунду відповідає стадії бізнесу, це зручно і для стартапів, і для інвесторів. Стартапи одразу розуміють, до яких інвесторів іти, а останні можуть сфокусуватися на тих сегментах, які їх цікавлять.

Структура інвестицій в українські стартапи

Джерело: Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019

Угоди до 0,5 млн дол залишаються найбільш популярними.

Структура угод за сумою

Джерело: Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019

Найбільшу суму і найбільшу кількість угод отримали стартапи, що розробляють програмне забезпечення: 272 млн дол і 18 угод. На другому місці — онлайн-сервіси, на третьому — "залізо".

Структура угод за секторами

Джерело: Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019

Відповідно до розкритих угод, 423 млн дол з 510 млн дол, інвестованих у 2019 році в українські стартапи, були із США. З України було вкладено лише 8 млн дол.

Структура інвестиційного капіталу за країною походження

Джерело: Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019

Десять чільних угод 2019 року

Інвестиції у зростання (growth)

GitLab, 268 млн дол

GitLab — платформа DevOps для взаємодії фахівців з розробки ПО з фахівцями з інформаційно-технологічного обслуговування і взаємної інтеграції їх робочих процесів для забезпечення якості продукту. Платформа постачається у вигляді єдиної програми. Стартап увійшов до списків нових єдинорогів у 2018 році.

Оцінка компанії: 2,8 млрд дол

Загальна сума фінансування: 436,2 млн дол

Офіси: відсутні, співробітники працюють віддалено

Співробітники: 1 тис

Grammarly, 90 млн дол

Grammarly — онлайн-сервіс на основі штучного інтелекту для допомоги в написанні текстів англійською мовою. Він увійшов до списків нових єдинорогів у 2019 році.

Оцінка компанії: 1,3 млрд дол

Загальна сума фінансування: 200 млн дол

Офіси: Київ, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ванкувер

Співробітники: близько 250

People.ai, 60 млн дол

People.ai — CRM-платформа із штучним інтелектом. Має шанси стати єдинорогом найближчим часом.

Оцінка компанії: 0,5 млрд дол

Загальна сума фінансування: 100 млн дол

Офіси: Київ, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Атланта

Співробітники: близько 150

JiJi.ng, 21 млн дол

JiJi.ng — африканський сайт онлайн-оголошень, який є портфельним активом української компанії Genesis. Сайт розвивають з 2014 року. Він працює в Нігерії, Кенії, Гані, Уганді, Танзанії.

Раунд A

Allset, 5 млн дол

Allset — додаток, через який можна забронювати столик в ресторані й оплатити рахунок, а також отримати рекомендації щодо страв у конкретному закладі. Засновники — Стас Матвієнко і Ганна Поліщук.

У березні 2020 року стало відомо, що стартап залучив 8,25 млн дол в рамках раунду серії B.

Unstoppable Domains, 4 млн дол

Unstoppable Domains — блокчейн-стартап американця Бреда Кема з офісом у Києві. Стартап створює власні доменні зони (наразі доступна тільки .zil) і продає домени в них користувачам за цінами від 10 дол.

Клієнти отримують власні .zil-домени, які зберігаються в гаманці так само, як криптовалюта. Сервіс побудований на Zilliqa-блокчейні, а контент зберігається в IPFS або подібних децентралізованих мережах.

MyCredit, 3 млн дол

MyCredit — сервіс швидкого кредитування, що дозволяє отримувати гроші на картку в онлайн-режимі. Проєкт був запущений у 2016 році і за три роки увійшов до трійки лідерів ринку онлайн-кредитування України.

AllRight, 1,5 млн дол

AllRight — онлайн-школа для вивчення англійської мови для дітей. Компанія продає індивідуальні онлайн-уроки з репетиторами і заробляє на комісії.

Найбільше продажів — в Україні та країнах СНД. Недавно AllRight.io почав роботу на ринках Польщі та Іспанії. Стартап заснував українець Олег Оксюк.

"Посівні" інвестиції

PromoRepublic, 2,3 млн дол

PromoRepublic — українсько-фінський сервіс, який допомагає маркетологам і малому та середньому бізнесу створювати контент для соцмереж. Монетизація — модель підписки з щомісячною платою. Співзасновник сервісу — Макс Печерський.

RetargetApp, 1,5 млн дол

RetargetApp розробляє рішення, яке автоматизує рекламні кампанії. Клієнт повинен тільки уточнити мету кампанії та її бюджет.

RetargetApp аналізує рекламну статистику клієнта, знаходить найкращі варіанти, створює рекламні кампанії і ділить бюджет між найбільш вдалими кампаніями. Сервіс надає понад 12 форматів на чотирьох платформах, включаючи Facebook і Google.

За даними стартапу, за чотири роки завдяки рекламі від RetargetApp онлайн-магазини в усьому світі продали товарів на 60 млн дол. CEO проєкту — Павло Матвієнко.

Очікування інвесторів на 2020 рік

Відповідно до дослідження, у 2020 році венчурних інвесторів передусім цікавитимуть стартапи, які працюють в секторах штучного інтелекту, великих даних та аналітики.

Найбільш привабливі сектори для венчурних інвесторів