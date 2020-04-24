Стало відомо, хто може стати заступником міністра економіки
П'ятниця, 24 квітня 2020, 14:24
Директор з інвестицій агрохолдингу "Авангард" (що входить у структуру Ukrlandfarming Олега Бахматюка) Олексій Єргієв подав декларацію на посаду заступника міністра економіки.
Про це свідчать дані НАЗК.
Згідно декларації, Єргієв за 2019-й рік отримав 2,8 млн грн заробітної плати за основним місцем роботи.
Економічна правда
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