Стало відомо, хто може стати заступником міністра економіки

Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін: Після кризи ми не побачимо дешевих авіаквитків "Бориспіль" втрачає сотні мільйонів щомісяця. Що відбувається з єдиним діючим в Україні аеропортом, кого він приймає, як зменшилися зарплати співробітників, коли відновляться перевезення і чому не варто чекати дешевих авіаквитків? (рос)

На кону допомога МВФ: чи вдасться Раді ухвалити "антиколомойський" закон Одна з головних інтриг цих вихідних поряд із анонсованим переглядом бюджету – голосування Ради за законопроєкт про банки, який крім іншого, остаточно заборонить колишнім власникам повернути націоналізований Приватбанк та дозволить отримати від МВФ кошти на боротьбу з коронавірусом.