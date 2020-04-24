Банківські депозити українців зросли за місяць на 25 мільярдів

За березень сума вкладів фізичних осіб у банках-учасника Фонду гарантування вкладів збільшилась на 25 мільярдів гривень (до 520,34 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня 2020 року вклади у національній валюті становлять 285,39 млрд грн, в іноземній - 234,85 млрд грн

Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,0%, а загальна сума їх вкладів на 1 квітня 2020 року склала 31,87 млрд грн (6,1% від загальної суми вкладів).

Також повідомляється, що кошти 98,2% вкладників у банках-учасниках Фонду є повністю захищеними вкладами (у розмірі від 10 грн до 200 000 грн). Гарантіями Фонду повністю покривається 39,9% від загальної суми вкладів, що складає 207,31 млрд грн.

Економічна правда